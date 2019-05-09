Праздник закончился кошмарным ДТП в Дзержинске: четыре человека погибли, двое ранены

Праздничный день завершился в Дзержинске трагедией – в страшном ДТП с легковушкой и троллейбусом погибли четыре человека, еще двое получили серьезные ранения. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Троллейбус ехал по своей полосе, откуда эта машина взялась – непонятно, но грохот был ужасный. Парень с детьми стоял, ждал салют, вызвал 112. Дальше как в тумане, девушка молодая в шоковом состоянии, но на ногах – может, из троллейбуса. Потом парня достали, положили на носилки, руками шевелил. Потом труп, потом закричали «Носилки!», была надежда, но так же положили на асфальт, - рассказала Ирина Парамонова-Малова.

Автомобиль в буквальном смысле превратился в груду металла – сложно даже определить его модель. Одни очевидцы говорят, что это был «Шевроле Ланос», другие уверяют, что «Альфа Ромео».

- Около 21:40 в четверг, 9 мая 2019 года, на проспекте Циолковского в Дзержинске водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли, еще двое госпитализированы. В настоящее время на месте работают службы быстрого реагирования, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.