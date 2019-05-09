2019-05-09T18:47:44+03:00
Звезды

«Это следствие жизни по законам военного времени»: Наталья Водянова объяснила, почему ее бабушка и дедушка долгое время не принимали ее сестру-инвалида

Супермодель поделилась старинным фото любимых родственников
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
«Это следствие жизни по законам военного времени»: Наталья Водянова объяснила, почему ее бабушка и дедушка долгое время не принимали ее сестру-инвалида«Это следствие жизни по законам военного времени»: Наталья Водянова объяснила, почему ее бабушка и дедушка долгое время не принимали ее сестру-инвалидаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Супермодель Наталья Водянова поделилась старинной фотографией своих бабушки и дедушки в социальной сети Instagram. Знаменитость рассказала о своих воспоминаниях из детства и о том, почему ее родня так долго не могла принять ее младшую сестру-инвалида Оксану.

- Я выросла на этой фотографии дедушки с бабушкой. И когда оставалась у них дома одна, всегда любовалась на них, молодых и влюбленных. И думала о том, как вместе они прошли войну. Война и сделала их теми людьми, которыми они стали, которых я знала и так любила. Война и то время закалили их с хорошей и с плохой стороны. Они самые трудолюбивые люди, которых я когда-либо знала. Дедушка ушел, а Бабуня до сих пор вдохновляет меня каждый день своей красотой, дисциплиной, неиссякаемым интересом к жизни, требовательностью к себе. Сколько помню, Бабуня начинала свой день очень рано с пробежки, закалки себя и всех вокруг. Дедушка тихо и много трудился, ухаживал за бабушкой и являлся настоящим джентльменом в самом лучшем советском понимании этого слова. И оба они были всегда в отличном настроении и приподнятом духе, - рассказала Наталья Водянова.

Но были у бабушки и дедушки супермодели и такие черты характера, которые ей иногда сложно было принять.

- После всего того, что они видели, пережили, прошли свой путь, они сумели не потерять себя, сумели научиться с этим жить. После военной нищеты и голода, они строго экономили до такой степени, что всегда имели дома запасы и НЗ. Но если я была одна у них дома, я не могла просто открыть холодильник и поесть. Так было не принято. Я должна была ждать дедушку с бабушкой, чтобы спросить разрешения, чтобы что-то съесть. Уже намного позже, когда у нас появилась Оксана, дедушка с бабушкой долгое время не принимали ее, никак не понимали решения мамы оставить Оксану. Теперь я понимаю, что это тоже был результат войны. Что это тоже – следствие жизни по законам военного времени, когда выживает сильнейший, а слабый не имеет места в обществе, - написала Наталья Водянова.

- Наташа, вы похожи на дедушку! – прокомментировала marinaart1606.

- Спасибо за откровение. Очень интересно было прочитать. С Днем Победы! - написала julia.yultaeva.

- Очень красивая пара. Бабуля просто красавица! – оценила ve.ra2692.

natasupernovanatasupernova
Я выросла на этой фотографии дедушки с бабушкой
1294 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Салют на 9 Мая 2019 года в Нижнем Новгороде: во сколько начнется, где посмотреть
16-летняя девушка пропала в центре Нижнего Новгорода
Движение транспорта на улице Июльских дней ограничат с 10 мая
15-летняя Таня Загашева пропала в Нижегородской области
Грозы накроют Нижегородскую область днем 9 мая
Глеб Никитин поздравил старших парадных расчетов, принимавших участие в параде
Глеб Никитин: «Здесь не проходила линия фронта, но мы можем твердо сказать, что Горький – город настоящих героев»
Появился график отключений горячей воды в Нижнем Новгороде на 2019 год
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы
Нижегородскую область выбрали пилотной площадкой для создания НОЦ
Нижегородская жилищная инспекция выписала ДУКам штрафы на четыре миллиона рублей
Лестницу около стадиона «Труд» хотят отремонтировать в мае
Нижегородские кладбища обработают от клещей
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» продлил прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов
«Парк славы» передан в собственность города после обращения автозаводчан к Глебу Никитину
Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по числу сохраненных жизней
Больше 33 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству
В Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников
Площадку около стадиона «Труд» заасфальтируют 8 мая
На конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок
Евгений Костин: «Основная цель Диктанта Победы – это память, которую нужно передавать потомкам»
Директор Нижегородского цирка Инна Ванькина стала участницей акции «Диктант Победы»