«Это следствие жизни по законам военного времени»: Наталья Водянова объяснила, почему ее бабушка и дедушка долгое время не принимали ее сестру-инвалида

Супермодель Наталья Водянова поделилась старинной фотографией своих бабушки и дедушки в социальной сети Instagram. Знаменитость рассказала о своих воспоминаниях из детства и о том, почему ее родня так долго не могла принять ее младшую сестру-инвалида Оксану.

- Я выросла на этой фотографии дедушки с бабушкой. И когда оставалась у них дома одна, всегда любовалась на них, молодых и влюбленных. И думала о том, как вместе они прошли войну. Война и сделала их теми людьми, которыми они стали, которых я знала и так любила. Война и то время закалили их с хорошей и с плохой стороны. Они самые трудолюбивые люди, которых я когда-либо знала. Дедушка ушел, а Бабуня до сих пор вдохновляет меня каждый день своей красотой, дисциплиной, неиссякаемым интересом к жизни, требовательностью к себе. Сколько помню, Бабуня начинала свой день очень рано с пробежки, закалки себя и всех вокруг. Дедушка тихо и много трудился, ухаживал за бабушкой и являлся настоящим джентльменом в самом лучшем советском понимании этого слова. И оба они были всегда в отличном настроении и приподнятом духе, - рассказала Наталья Водянова.

Но были у бабушки и дедушки супермодели и такие черты характера, которые ей иногда сложно было принять.

- После всего того, что они видели, пережили, прошли свой путь, они сумели не потерять себя, сумели научиться с этим жить. После военной нищеты и голода, они строго экономили до такой степени, что всегда имели дома запасы и НЗ. Но если я была одна у них дома, я не могла просто открыть холодильник и поесть. Так было не принято. Я должна была ждать дедушку с бабушкой, чтобы спросить разрешения, чтобы что-то съесть. Уже намного позже, когда у нас появилась Оксана, дедушка с бабушкой долгое время не принимали ее, никак не понимали решения мамы оставить Оксану. Теперь я понимаю, что это тоже был результат войны. Что это тоже – следствие жизни по законам военного времени, когда выживает сильнейший, а слабый не имеет места в обществе, - написала Наталья Водянова.

- Наташа, вы похожи на дедушку! – прокомментировала marinaart1606.

- Спасибо за откровение. Очень интересно было прочитать. С Днем Победы! - написала julia.yultaeva.

- Очень красивая пара. Бабуля просто красавица! – оценила ve.ra2692.