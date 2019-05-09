2019-05-09T10:37:40+03:00
Общество

После салюта на День Победы 2019 нижегородцы смогут разъехаться на общественном транспорте

Автобусы будут ждать гуляющих на площади Свободы и площади Маркина, трамваи – на Черном пруду
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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После салюта на День Победы 2019 нижегородцы смогут разъехаться на общественном транспортеПосле салюта на День Победы 2019 нижегородцы смогут разъехаться на общественном транспортеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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После праздничного салюта на День Победы 2019 нижегородцы смогут разъехаться во все районы города на общественном транспорте. Об этом со ссылкой на департамент транспорта городской администрации сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, автобусы будут ожидать гуляющих на площади Свободы и площади Маркина. Кроме того, на Черном пруду будут стоять трамваи.

С площади Свободы будут уходить следующие автобусы и троллейбусы:

- А-40 – до микрорайона «Юг»;

- А-52 – до микрорайона «Верхние Печеры» через улицу Родионова;

- А-61 – до микрорайона «Верхние Печеры» через улицу Ванеева;

- А-62 – до автовокзала «Щербинки» через улицы Ванеева, Бекетова и Анкудиновское шоссе;

- А-64 – до микрорайона «Соцгород-2»;

- А-68 – до улицы Космической;

- троллейбус №9 – до микрорайона «Кузнечиха» через улицу Рокоссовского;

- троллейбус №13 – до микрорайона «Щербинки» через улицы Ванеева и Бекетова;

- троллейбус №17 – до микрорайона «Кузнечиха» через улицу Васюнина;

- троллейбус №31 – до микрорайона «Щербинки» через улицу Горького и проспект Гагарина.

От Черного пруда можно будет уехать на следующих трамваях:

- №1 – до Московского вокзала через Комсомольскую площадь;

- №2 – Городское кольцо – в обе стороны;

- №5 – до Мызы через улицу Нартова;

- №21 – до парка «Дубки».

От площади Маркина отправятся автобусы следующих маршрутов:

- А-3 – до «Красного Сормова»;

- А-41 – до микрорайона «Седьмое небо»;

- А-45 – до ЗКПД-4 через улицу Чаадаева;

- А-48 – до поселка Сортировочный;

- А-90 – до ЗКПД-4 через Центр Сормова;

- А-95 – до Центра Сормова через улицы Акимова и Коминтерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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