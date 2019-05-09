После салюта на День Победы 2019 нижегородцы смогут разъехаться на общественном транспорте
После праздничного салюта на День Победы 2019 нижегородцы смогут разъехаться во все районы города на общественном транспорте. Об этом со ссылкой на департамент транспорта городской администрации сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно информации, автобусы будут ожидать гуляющих на площади Свободы и площади Маркина. Кроме того, на Черном пруду будут стоять трамваи.
С площади Свободы будут уходить следующие автобусы и троллейбусы:
- А-40 – до микрорайона «Юг»;
- А-52 – до микрорайона «Верхние Печеры» через улицу Родионова;
- А-61 – до микрорайона «Верхние Печеры» через улицу Ванеева;
- А-62 – до автовокзала «Щербинки» через улицы Ванеева, Бекетова и Анкудиновское шоссе;
- А-64 – до микрорайона «Соцгород-2»;
- А-68 – до улицы Космической;
- троллейбус №9 – до микрорайона «Кузнечиха» через улицу Рокоссовского;
- троллейбус №13 – до микрорайона «Щербинки» через улицы Ванеева и Бекетова;
- троллейбус №17 – до микрорайона «Кузнечиха» через улицу Васюнина;
- троллейбус №31 – до микрорайона «Щербинки» через улицу Горького и проспект Гагарина.
От Черного пруда можно будет уехать на следующих трамваях:
- №1 – до Московского вокзала через Комсомольскую площадь;
- №2 – Городское кольцо – в обе стороны;
- №5 – до Мызы через улицу Нартова;
- №21 – до парка «Дубки».
От площади Маркина отправятся автобусы следующих маршрутов:
- А-3 – до «Красного Сормова»;
- А-41 – до микрорайона «Седьмое небо»;
- А-45 – до ЗКПД-4 через улицу Чаадаева;
- А-48 – до поселка Сортировочный;
- А-90 – до ЗКПД-4 через Центр Сормова;
- А-95 – до Центра Сормова через улицы Акимова и Коминтерна.
ИСТОЧНИК KP.RU