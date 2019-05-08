В Нижнем Новгороде открыли памятник героям-пограничникам

Восточный форпост Руси

Весенним утром 5 мая Малый сквер на площади Сенной в Нижнем Новгороде буквально утопал в зелени: свежая трава, едва распустившаяся листва и сотни «воинов в зеленых фуражках». Большинство из них пришли с семьями - женами, детьми внуками. И все ради самого долгожданного события последних лет - открытия памятника-стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…».

Уже мало кто помнит, но Нижний Новгород исторически создавался как пограничная крепость, охраняющая восточные рубежи России. В течение долгих пяти веков именно от нижегородцев зависела безопасность государственных границ страны. Так что всех жителей нашего города можно в некоторой степени считать потомками пограничников. Однако все это время в областном центре Нижегородской области не было ни единого памятника прославленным воинам, охраняющим рубежи Отечества. И вот наконец 5 мая историческая справедливость была восстановлена.

- Нижегородская областная общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова в связи со столетием пограничных войск приняла решение поставить памятник нижегородским пограничникам, - отметил фронтовик Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области, почетный ветеран Нижнего Новгорода, ветеран министерства юстиции, ветеран пограничных войск Владимир Васильевич Баландин. - Памятник-стела является символом безграничной преданности пограничников делу служения защите государственных границ Отечества от первого корпуса пограничной стражи до Пограничной службы ФСБ РФ. За последние сто лет в пограничных войсках СССР и России отслужили около 450 тысяч жителей Нижегородской области.

На торжественной церемонии открытия собрались пограничники со всей Нижегородской области.

В этом памятнике нашло отражение большинство знаковых мест, где нижегородские пограничники проявили свою доблесть и героизм. В его основании были заложены Капсулы памяти с землей с мест подвигов героев-пограничников: с острова Даманский, из Мурманска, из Брестской крепости, из Карелии, с острова Сахалин, из города-героя Севастополя и Хабаровского пограничного отряда. Кстати, на торжественной церемонии открытия присутствовали представители этих мест пограничной славы.

- Данный монумент - это прежде всего память о погибших, но не отступивших пограничниках. Это дань не только тем, кто в настоящее время служит на границе, но и тем, кто находится в запасе или отставке, ведь бывших пограничников не бывает, - отметили представители пограничной заставы имени старшего лейтенанта Шмагрина в Республике Карелия. - Это наглядный положительный пример в работе по противодействию попыткам фальсификации истории России и погранвойск! Мы, пограничники-шмагринцы, горды тем, что в основании памятника заложена и гильза с землей с нашей именной пограничной заставы.

Устанавливали всем миром

Впервые об установке этого памятника в Нижнем Новгороде заговорили еще несколько лет назад, и все участники Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова с готовностью откликнулись на это предложение. Все работы по проектированию, воздвижению и открытию памятника-стелы выполнялись под руководством ветеранов, а средства на его установку перечислили около трех тысяч человек со всей страны - от Севастополя до Карелии, от Хабаровска до Бреста. Со слов ветеранов, большую часть личных средств вложил сам председатель Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» Андрей Петров.

Перед началом церемонии прошел "Бессмертный полк", состоящий из 23-х героев-пограничников.

- Народ, потерявший историческую память, легко превращается в общество, в котором интересы отдельно взятой личности превалируют над интересами всего общества. Как следствие, теряется чувство принадлежности к истории своего народа, к его победам и историческим урокам, - напомнил Андрей Петров. - Пограничники всегда были едины, и сегодня мы - достойная опора для власти и должны стать примером единства. Когда мы едины, нам любые задачи по плечу. Сегодня пограничники вносят свою лепту в сохранение исторической памяти не только на нижегородской земле, но и во всей России. Этот памятник символизирует единство русского духа от древних богатырей до наших дней, честь и славу пограничников всех поколений.

Связь эпох и поколений

Единство пограничников всех поколений и эпох нашло свое отражение и во внешнем облике памятника, с четырех сторон которого размещены барельефы. Первый из них посвящен памяти древнерусских защитников нижегородской земли. На нем изображены два русских богатыря и надпись «1221 год, год основания пограничной крепости Нижний Новгород». Второй барельеф посвящен охране государственной границы 20-х - 60-х годов, на котором изображен пограничный наряд «Секрет» с собакой, конный наряд «Дозор» и наблюдательная вышка. Третий барельеф посвящен ветеранам пограничной службы, участникам боевых действий и вдовам «Нижегородского пограничника» на фоне пограничного знака, вертолетов и сторожевого катера. И, наконец, четвертый барельеф посвящен 100-летию Пограничной службы ФСБ РФ. На первом плане там размещено название памятника «Пограничникам всех поколений посвящается» и памятный Знак Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова. Важность этого памятника уже отметили и на региональном, и на федеральном уровне.

Открытие памятника уже поддержали и на региональном, и на федеральном уровне.

- Сегодня действительно знаменательный день, который наложит отпечаток не только на облик города, но и оставит частичку в наших душах, - уверен главный федеральный инспектор полномочного представителя Президента России в ПФО Александр Мурзин. - С тех пор, как возникло наше государство, много поколений ратников защищали его. Перечислить их всех невозможно. Сейчас государственная граница России составляет больше 60 тысяч километров, которые охраняют пограничники. Меняются эпохи, техника, люди - неизменной остается только любовь к Родине. И там, на границе - не важно, пограничная ли это застава, контрольно-пропускной пункт или подразделение - именно там куется успех нашей могучей Родины.

Лучший подарок для ветеранов-пограничников

Надо сказать, что большинство участников мероприятия признают, что такой памятник должен был быть установлен в Нижнем Новгороде давно.

- Мы делаем то, что давно должны были сделать, - поставить знак памяти тем людям, тем незабвенным русским сердцам, которые первыми принимали бой и всегда выходили победителями, - уверен заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов. - И не важно, что многих из них с нами нет, но они всегда остаются в наших сердцах. Мы помним и чтим их! Особенно важно, что мы видим здесь не только ветеранов, но и молодых пограничников, преемников той уникальной славы и традиций, которые заложены веками. Именно они понесут эти славные традиции дальше.

На торжественную церемонию открытия памятника в Нижний Новгород действительно съехались пограничники со всех уголков региона и даже страны. В открытии памятника приняли участие члены отделений Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала-армии Вадима Александровича Матросова из Арзамаса, Воскресенского, Бора, Пильны, Выксы, Сарова, Сергача, Большого Болдина, Городца, Починок, Чкаловска, Шатков, Варнавина, Перевоза, Кстова, Красных Баков, Шахуньи, Первомайска, Ветлуги, Тонкина, Ковернина, Шаранги, Тоншаева, Дзержинска, Балахны, Сеченова и многих других населенных пунктов. В общей сложности, в церемонии участвовали более 1500 человек со всей Нижегородской области. Присутствовали на церемонии не только ветераны-пограничники и их родственники, но и совсем юные стражи государственных границ. Среди них военно-патриотические клубы пограничной направленности: ВПГ «Русич», «Барс», «Рубеж», «Пограничник», «Юный патриот», пограничный класс МБОУ «Кадетская школа-интернат» и «Витязь». На церемонию открытия приехал кадет школы № 1784 имени генерала армии Вадима Александровича Матросова из Москвы Дима Кокшин.

Памятник объединил в себе все эпохи и поколения пограничников.

- Открытие памятника-стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…» - это дань памяти подвигам пограничников и годам, отданным защите неприкосновенности границ пограничниками всех поколений, - отметил председатель НОООВ «Нижегородский пограничник» Андрей Петров. - Он является объединяющим символом для всех прошедших службу на границе. Памятник - достойный подарок нашим ветеранам к Дню Победы над фашизмом.

Впрочем, останавливаться на достигнутом участники Нижегородской областной общественной организации ветеранов «Нижегородский пограничник» не собираются. Сейчас все силы организации будут сосредоточены на заботе о ветеранах-пограничниках и обеспечении им качественного медицинского обслуживания, создании новых первичных организаций в районах Нижегородской области. Впрочем, в число приоритетов организации входит и дальнейшее развитие Малого сквера на площади Сенной, где открылся памятник «Пограничникам всех поколений посвящается…». Сейчас организация уже обратилась к правительству Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода за содействием в присвоении безымянному скверу на площади Сенной имени Героя Советского Союза генерал-майора Константина Ивановича Ракутина, уроженца Нижегородской области.

На церемонии открытия памятника собрались представители многочисленных организаций и ведомств Нижегородской области.

КОНКРЕТНО

Откуда привезены Капсулы памяти в основании стелы «Пограничникам всех поколений посвящается…»

* Остров Даманский. В марте 1969 года здесь в ходе самого крупного советско-китайского вооруженного пограничного конфликта в современной истории пограничники 57-го Иманского и 69-го пограничных отрядов Тихоокеанского пограничного округа обеспечили защиту и неприкосновенность государственной границы Родины.

* Озеро Хасан. В Нижний Новгород привезли землю с легендарной сопки Заозерная, на которой насмерть стояли пограничники в боях с японцами в июле - августе 1938 года, а также с горы Крайнова, названной в память о пограничнике Федоре Крайнове, геройски погибшем 25 марта 1939 года. Дважды раненый, он продолжал бой с японцами и не допустил прорыва нарушителей границы.

*Брестская крепость. Бессмертной славой покрыли себя пограничники - защитники Брестской крепости, принявшие первый удар фашистов 22 июня 1941 года.

Остров Сахалин. 15 мая 1925 года первые пограничники заступили на охрану самой восточной Государственной границы РСФСР с Японией.

Карелия. 27 декабря 1939 года пограничный наряд во главе с начальником 1-й пограничной заставы Карельского пограничного округа старшим лейтенантом Михаилом Трифоновичем Шмагриным принял бой с превосходящими силами финской диверсионной группы и сковал ее передвижение.

*Хабаровский пограничный отряд. В октябре 1942 года в Хабаровске из числа пограничников приамурских и приуссурийских застав была сформирована 102-я Дальневосточная дивизия войск НКВД, которая участвовала в Курской битве и с боями прошла до Берлина.

*Город-герой Севастополь. В 3 часа 15 минут 22 июня 1941 года Севастополь оказался в числе городов, которые первыми подверглись удару немецкой авиации. Героическая оборона продолжалась в полной осаде. В живых остался только каждый пятый защитник крымской твердыни.

*Мурманск. Впервые в Великой Отечественной войне немцы были остановлены 29 июня 1941 года на дальних подступах к Мурманску.

ОФИЦИАЛЬНО

Нижегородская областная общественная организация ветеранов «Нижегородский пограничник» имени Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова выражает благодарность всем, кто оказывал помощь и содействие в решении вопросов по установке памятника «Пограничникам всех поколений посвящается…». Среди них Управление ФСБ РФ по Нижегородской области, главный федеральный инспектор полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Мурзин, депутат ГД Денис Москвин, командование Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода в лице главы Владимира Панова, руководители ветеранских областных и районных организаций С. И. Шерихов, Ю. Ф. Горячев, Ю. Г. Толстихин, В. М. Бирюков, С. П. Патлань, А. В. Захаров, О. В. Дроздов, Г. И. Соколов, руководители органов местного самоуправления Нижегородской области.