Полицейские показали нижегородцам концерт живой музыки в честь Дня Победы

Сегодня утром всех пассажиров нижегородского метро ждал приятный сюрприз – прямо у входа на станцию метро «Горьковская» оркестр Нижегородского главка устроил для них концерт живой музыки. В нем в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прозвучали лучшие композиции военных лет.

Музыку военных лет они исполнили у входа на станцию метро «Горьковская».Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Сегодня мы посвятили наше выступление памяти погибших героев и нашим ветеранам. Все знают, что музыка обладает огромной эмоциональной силой и способна воскресить воспоминания людей о минувших событиях, - отметил старший лейтенант внутренней службы, дирижер оркестра ГУ МВД по Нижегородской области Михаил Лапшин. - Надеюсь, что благодаря нашему концерту, нижегородцы вспомнили всех своих родных и близких, которые пожертвовали жизнью и судьбой ради спокойствия нашей страны.

Послушать полицейских-музыкантов собрались десятки нижегородцев.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

И действительно этот концерт стал приятным событием для нижегородцев. Многие прохожие останавливались, чтобы послушать любимые мелодии, а некоторые даже снимали видео и вели прямые трансляции. Кстати, подобные концерты в Нижнем Новгороде уже стали доброй традицией. В этом году нижегородские полицейские выступили перед нижегородцами уже в шестой раз.