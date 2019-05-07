Афиша Нижнего Новгорода с 8 по 15 мая: «Несчастный случай», премьера «Марютки» и оркестр Мариинки

КОНЦЕРТЫ

«Несчастный случай». 35 лет

«Несчастный случай» - уникальная группа, создавшая целую музыкальную эпоху. Легкое и в то же время содержательное творчество коллектива с особой философией никого не оставило равнодушным. Их музыку слушают уже 35 лет! И в честь юбилея группы на сцене соберутся все ее участники, которые подарят потрясающее настроение и лучшие композиции. Кстати, на концерте в Нижнем Новгороде выступит Валдис Пельш, без которого в свое время не смогли бы создать эту группу. (12+)

14 мая, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1200 - 2800 рублей

Queen Real Tribute: «Богемская рапсодия»

Самое масштабное европейское шоу, посвященное Фредди Меркьюри и группе Queen, посетит Россию в мае 2019 года. Коллектив образовался в 2006 году в Сербии. Его участников объединила любовь к музыке Queen и желание сохранить память об одной из самых великих рок-групп всех времен. За плечами музыкантов более 150 концертов по всему миру. Кстати, коллектив Queen Real Tribute высоко оценивает персональный ассистент Фредди Меркьюри Питер Фристоун, который не раз посещал их концерты и оказывает музыкантам всяческую поддержку.

После оглушительного успеха в Китае Queen Real Tribute поставила шоу «Богемская рапсодия». Выступление в Нижнем Новгороде - отличный шанс для меломанов услышать музыку легендарной группы в живом исполнении. (12+)

15 мая, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 2200 - 3300 рублей

Валерий Гергиев и оркестр Мариинки

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева выступит в Нижнем Новгороде в рамках XVIII Московского пасхального фестиваля.

Напомним, что фестиваль проходит с 27 апреля по 12 мая в Москве и регионах России. Восемнадцатый сезон проходит под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. Сочинения этих величайших российских композиторов и прозвучат на концерте в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича. (6+)

8 мая, 15.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Вход по приглашениям (брать в кассе)

СПЕКТАКЛИ

«Дочка» в DKRT

Модный московский театр Студия.Project приедет с гастролями в Нижний Новгород. Содружество молодых актеров, режиссеров и художников МИТРО, РАТИ-ГИТИС и Театрального института им. Б. Щукина покажет спектакль «Дочка» по мотивам рассказа Захара Прилепина. «Дочка» - социальный эксперимент, хлесткий актуальный спектакль о любви, преданности и одиночестве, которое разрушает.

«Уже в ходе работы над пьесой мне пришла в голову мысль о том, что было бы хорошо добавить в спектакль еще одну историю на близкую тему, но рассказанную от лица мужчины, - рассказывает режиссер Евгений Балтин. - Так в спектакле появился текст Захара Прилепина «Дочка». И диалог, о котором мы мечтали, завязался, несмотря на то что персонажи в спектакле практически не пересекаются». (12+)

14 мая, 19.00

Культурное пространство DKRT Space, ул. Большая Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: 400 - 1000 рублей

Премьера в ЦТМ: «Марютка»

«Маленький театр» и режиссер Артур Кочканян представляют премьерную постановку «Марютка» по рассказу Бориса Лавренева «Сорок первый». В ролях: Алена Баранова и Антон Парамонов. (12+)

10 мая, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

КИНО

КОМЕДИЯ (РОССИЯ)

«Спасибо деду за победу»

Десятилетний Сандрик никогда не встречался со своими родственниками, живущими в Абхазии. Виной этому отец мальчика Тимур, который давно поссорился с семьей. Но когда Тимур оказывается в сложной ситуации, он вспоминает о родителях и берет с собой в поездку в родное абхазское село Сандрика. Мальчишка открывает для себя абсолютно новый, волшебный мир, а смешные байки дедушки Джансуха о славном военном прошлом научат его главным жизненным ценностям.

Режиссер Теймураз Тания. В ролях: Егор Бероев («Турецкий гамбит»), Ксения Алферова, Кесоу Хагба, Адгур Малия, Теймураз Тания («Однажды в России»), Артем Быстров («Дурак»). (6+)

10, 11 мая в 14.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 419-47-16

Билеты: 150 рублей

ДРАМА (РОССИЯ)

«Война Анны»

«Война Анны» - смелый эксперимент лауреата Венецианского кинофестиваля Алексея Федорченко. Пронзительная история еврейской девочки, которая потеряла семью и несколько лет пряталась в камине немецкой комендатуры в ожидании, когда деревню освободят от нацистов, не оставила равнодушными критиков и зрителей. Это другой взгляд на великую войну, которую пережила наша страна в 1941-1945 годах. Главную роль в фильме сыграла шестилетняя актриса Марта Козлова, которая за весь фильм не произносит ни слова, но заставляет зрителя погрузиться в ее страшно замкнувшийся мир, где на каждом шагу таится опасность, а вокруг нет союзников. Режиссер: Алексей Федорченко. В ролях: Марта Козлова. (12+)

В кино с 9 по 12 мая

Билеты: уточняйте по телефону

ШОУ

Лига КВН «Нижний Новгород». Сезон 2019

Четвертьфиналы официальной лиги КВН «Нижний Новгород» пройдут в ТЮЗе 11 мая. В 16.00 состоится первая игра, на которой себя покажут «Смехчающие обстоятельства», «Вишенка», Обе две», «Тадам», Имени Кищук, «Мама, я с друзьями», «Город Ковров», «Пока не замужем». В 19.00 на сцене появятся следующие команды: «Вологодские росы», «Город двух N», «Сообразим на троих», «Движ», «Альянс», «Эти вот, как они», «Error 404», «Колхоз имени Дукалиса». (12+)

11 мая в 16.00 и 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 250 - 400 рублей

Мотогонки. Новый сезон

Любителей мотоспорта приглашают на первый этап чемпионата по мотогонкам RSBK 2019. Новый сезон обещает быть поистине богат на яркие и опасные моменты, за которыми следят с замиранием сердца. В королевском классе Superbike развернется настоящая битва, ведь концентрация топовых пилотов в одном классе в этом году превысит все нормы. Пилот международного уровня Владимир Леонов, завоевавший титул чемпиона в сезоне-2018, вновь попробует доказать свое лидерство, Сергей Крапухин - многократный чемпион России и Петр Кожеуров - бронзовый призер прошлого сезона сделают все, чтобы получить чемпионство в свои руки. В сильнейшем классе чемпионата также появятся новые лица. Александр Павлов и Дмитрий Седин перейдут из младших классов и дадут фору топовым спортсменам, сделав исход гонок еще более непредсказуемым.

Помимо борьбы на треке, зрителей ждет фестивальная программа в паддоке автодрома, где каждый найдет себе развлечение по вкусу. (0+)

12 мая, 14.00

Автодром «Нижегородское кольцо», 37 км трассы Нижний Новгород - Павлово; тел. (8 495) 640-11-97

Билеты: 500 рублей

ВЫСТАВКИ

«О Свете…»

Художественный музей представляет выставку произведений художника-графика Светланы Ушковой. В экспозиции - около 50 лучших композиций разных лет, выполненных в техниках пастели, акрила, коллажа.

Светлана Анатольевна Ушкова (1969-2018) - художник-график, мастер книжной иллюстрации. Успешно работала как в станковой, так и в книжной графике. Сотрудничала со многими нижегородскими, московскими и зарубежными издательствами. Ее произведения находятся в частных собраниях России, Ирландии, Франции, Англии, Норвегии, Кореи.

Основное направление творчества Светланы Ушковой - иллюстрация к детской книге. Техника, выбранная автором для этого вида книжной графики, уникальна. Из самых разных деталей (кусочки тканей, бусинки, пайетки, нитки и прочее) создавались яркие и забавные иллюстрации к сказкам народов мира, к детским книгам о великих музыкантах и ученых, рассказ в рисунках к детским стихам. Такие необычные коллажи Светланы Ушковой оживают на страницах книг и сохраняют особое обаяние героев. На выставке зритель может увидеть как оригинальные коллажи, так и книги, на страницах которых с ними знакомится читатель. (0+)

По 19 мая

Художественный музей, Верхневолжская наб., 3; тел. 439-15-40

Билеты: уточняйте по телефону

«Полтос» Михаила Полякова

Персональная выставка к 50-летию дзержинского художника Михаила Полякова открылась в НГВК. В новой экспозиции представлено около ста работ последних лет. Большое число работ посвящено Нижнему Новгороду. Панорамные пейзажи обладают сложной пространственной динамикой, демонстрируя необычную красоту ландшафта. Образы исчезающего старого Нижнего сохраняются в живописи Полякова. Целый ряд работ нижегородского цикла изображает уголки старого города, которые являются национальным культурным достоянием.

Палитра художника яркая, насыщенная, драматическая. Художник смело решает большие массы цвета: лиловое небо, золотистая гамма речной воды построена на парадоксе, а потому впечатляет и запоминается.

На выставке показана серия работ, выполненных во время пленэра в одном из чудных старинных городков России - Гороховце. Старая архитектура, необычные ландшафты, обаяние провинциального быта составляют сюжетный строй пейзажей. Еще одна серия представляет впечатления от европейских поездок, своеобразный живописный дневник путешественника. (0+)

По 24 мая

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону