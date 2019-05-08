2019-05-08T13:24:25+03:00
Спорт

«Дешевых уже не осталось»: в Нижнем Новгороде началась продажа билетов на матч Россия – Кипр

Первую партию билетов раскупили практически моментально
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Дешевых уже не осталось»: в Нижнем Новгороде началась продажа билетов на матч Россия – Кипр«Дешевых уже не осталось»: в Нижнем Новгороде началась продажа билетов на матч Россия – КипрФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Совсем скоро нижегородцев ожидает еще чуть-чуть футбольного праздника, так полюбившегося горожанам за время ЧМ – 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» состоится отборочный матч Чемпионата Европы – 2020, в котором национальная сборная России сразится со сборной Кипра. Продажа билетов стартовала в 9 часов утра в среду, 8 мая – информация об этом появилась на сайте Российского футбольного союза.

Билеты продаются на сайте Кассир.ру. Кроме того, их можно купить в кассах Нижнего Новгорода по следующим адресам:

- Дворец Спорта «Нагорный» – пр. Гагарина, 29

- ТЦ «Этажи» - ул. Белинского, 63

- Театр оперы и балета – ул. Белинского, 59

- ТЦ «Фантастика» - ул. Родионова, 187В

- Milo Concert Hall – ул. Родионова, 4

- ДК Свердлова – ул. Большая Покровская, 18

- ТЦ «Республика» - пл. Революции, 9

- ТЦ «Золотая миля» - ул. Коминтерна, 105

- ДК «ГАЗ» - ул. Героя Смирнова, 12

Самые дешевые билеты продаются по 500 рублей, но мест уже не осталось. На данный момент свободно выбрать почти любые места можно только на самые дорогие секторы, где стоимость каждого билета составляет 5000 рублей. Однако в продаже пока есть далеко не все секторы, поэтому, если на этот раз вы не успели купить недорогие билеты, не отчаивайтесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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