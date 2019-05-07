«Я себе не нравилась»: Нижегородка круто поменяла жизнь и взяла серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу

Нижегородская спортсменка Катерина Семенова показала класс на чемпионате Европы по бодибилдингу в категории фитнес-бикини, который проходил в испанском городе Санта-Сусанна с 1 по 6 мая. Изнурительные тренировки и строжайшая диета принесли свои плоды: девушка завоевала серебряную медаль!

one_katya Если бы я не была полной, то в бикини меня не было бы...

- Это был мой главный старт сезона, к нему я готовилась, - призналась нижегородка. - Результатом довольна на все сто процентов, ведь проиграть участнице, которая выступает уже не первый, не второй и даже не четвертый сезон, это огромная победа. Тем более с разницей в балл.

one_katya Катерина признается, что до увлечения фитнесом у нее была скучная сидячая работа

К бодибилдингу красотку подтолкнула неидеальная, как ей тогда казалось, фигура! По словам самой спортсменки, до того, как фитнес стал ее профессией, она выглядела как танк.

- Если бы я не была полной, то в бикини меня не было бы, - уверена девушка. - Как-то мой знакомый тренер сказал: «Надоело работать в офисе? Так поменяй свою жизнь! Выучись на фитнес-инструктора. А можешь и в бикини выступить. Тебе для карьеры будет полезно».

one_katya Прогресс таков! Справа актуальная форма, слева начало сезона.

Работа и впрямь была на самой интересной, да к тому же сидячей. Частенько перекусывала печеньем, а в зал ходила, что называется, для галочки. Думала: «Я же в зал хожу, значит, я крутая и мне можно схомячить эту шоколадку. Я же подняла один раз штангу в семь кило, молодец!»

one_katya Немного меня, сегодня без постов.

Однако особых результатов такой фитнес не приносил. Отражение в зеркале вовсе не радовало.

- Я себе не нравилась, мне хотелось перемен. Так мысль о фитнес-бикини запала мне в голову. Выступающие спортсменки казались мне чем-то недостижимым, поэтому захотелось стать такой же, избавиться от галифе, изменить не только тело, но и попробовать себя в чем-то новом, - вспоминает нижегородка.

one_katya Нижегородка взяла серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу

Сдала экзамен, получила сертификат, позволяющий тренировать других, и приступила к работе фитнес-тренером. Сначала планировала поучаствовать в чемпионате Москвы по бодибилдингу, однако позже замахнулась на чемпионат России. А тут и до чемпионата Европы рукой подать. Катерина добавила, что, став вице-чемпионкой Европы, с чистой совестью отправляется в мир поддержания стройности и аппетитных форм без сушек и стресса для организма.

- А также реализации себя в другой сфере, не обязательно спортивной, - сообщила Катерина в Инстаграме.