2019-05-07T19:39:09+03:00
Общество

«Я себе не нравилась»: Нижегородка круто поменяла жизнь и взяла серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу

После триумфа в Испании Катерина Семенова собирается попробовать свои силы в другой сфере [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородка круто поменяла жизнь и взяла серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу.Нижегородка круто поменяла жизнь и взяла серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Нижегородская спортсменка Катерина Семенова показала класс на чемпионате Европы по бодибилдингу в категории фитнес-бикини, который проходил в испанском городе Санта-Сусанна с 1 по 6 мая. Изнурительные тренировки и строжайшая диета принесли свои плоды: девушка завоевала серебряную медаль!

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Если бы я не была полной, то в бикини меня не было бы...
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- Это был мой главный старт сезона, к нему я готовилась, - призналась нижегородка. - Результатом довольна на все сто процентов, ведь проиграть участнице, которая выступает уже не первый, не второй и даже не четвертый сезон, это огромная победа. Тем более с разницей в балл.

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Катерина признается, что до увлечения фитнесом у нее была скучная сидячая работа
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К бодибилдингу красотку подтолкнула неидеальная, как ей тогда казалось, фигура! По словам самой спортсменки, до того, как фитнес стал ее профессией, она выглядела как танк.

- Если бы я не была полной, то в бикини меня не было бы, - уверена девушка. - Как-то мой знакомый тренер сказал: «Надоело работать в офисе? Так поменяй свою жизнь! Выучись на фитнес-инструктора. А можешь и в бикини выступить. Тебе для карьеры будет полезно».

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Прогресс таков! Справа актуальная форма, слева начало сезона.
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Работа и впрямь была на самой интересной, да к тому же сидячей. Частенько перекусывала печеньем, а в зал ходила, что называется, для галочки. Думала: «Я же в зал хожу, значит, я крутая и мне можно схомячить эту шоколадку. Я же подняла один раз штангу в семь кило, молодец!»

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Немного меня, сегодня без постов.
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Однако особых результатов такой фитнес не приносил. Отражение в зеркале вовсе не радовало.

- Я себе не нравилась, мне хотелось перемен. Так мысль о фитнес-бикини запала мне в голову. Выступающие спортсменки казались мне чем-то недостижимым, поэтому захотелось стать такой же, избавиться от галифе, изменить не только тело, но и попробовать себя в чем-то новом, - вспоминает нижегородка.

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Нижегородка взяла серебро на чемпионате Европы по бодибилдингу
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Сдала экзамен, получила сертификат, позволяющий тренировать других, и приступила к работе фитнес-тренером. Сначала планировала поучаствовать в чемпионате Москвы по бодибилдингу, однако позже замахнулась на чемпионат России. А тут и до чемпионата Европы рукой подать. Катерина добавила, что, став вице-чемпионкой Европы, с чистой совестью отправляется в мир поддержания стройности и аппетитных форм без сушек и стресса для организма.

- А также реализации себя в другой сфере, не обязательно спортивной, - сообщила Катерина в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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