2019-05-06T18:16:39+03:00
История современности

Волгоградские поисковики ищут родственников горьковчанина, погибшего в Сталинградской битве

Никита Новиков пропал без вести 2 сентября 1942 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Волгоградские поисковики ищут родственников горьковчанина, погибшего в Сталинградской битвеВолгоградские поисковики ищут родственников горьковчанина, погибшего в Сталинградской битвеФото: СОЦСЕТИ
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Останки горьковчанина, погибшего в Сталинградской битве, нашли поисковики в Волгоградской области. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- 1 мая 2019 года в ходе экспедиции, проводимой отрядом «Гвардеец» в Городищенском районе Волгоградской области по найденному среди останков медальону установлено имя одного из красноармейцев – защитников Сталинграда, - рассказали поисковики.

Все, что известно на данный момент о погибшем бойце: его звали Никита Иванович Новиков, он родился в 1902 году в деревне Спирино Богородского района Горьковской (Нижегородской) области. На момент гибели Никита Новиков был сержантом, командиром отделения 112 сд 524 сп. Солдат пропал без вести 2 сентября 1942 года в Сталинградской области.

Волгоградские поисковики надеются отыскать родственников погибшего бойца.

Если у вас есть какая-либо информация о потомках Никиты Новикова, пишите нам на почту: kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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