"Развод или как?": нижегородцы возмущены переплатой за электричество

Начиная с сентября 2018 года в Нижнем Новгороде стали приходить новые квитанции за электроэнергию, по которой нижегородцы могут оплатить не только выставленный счет за реальное потребление в прошлом месяце, но и аванс за следующий месяц. Но не все разобрались в этих квитанциях

- Развод или как? В квартире поменяли все электролампочки на энергосберегающие. Мощность как минимум сократилась в 10 раз. Ну, думаю, будем экономить. Всегда осуществляли платежи по QR-коду. Так и новую платежку за апрель решил оплатить автоматически, через интернет. И что же я вижу - мне при электронном платеже указана сумма в 1426,96 рублей. Вот тебе и экономия. Всмотрелись в платежку, а там оказывается основной платеж - 198.40 рублей и почему то включен авансовый платеж за май - 1228.56, - возмущается в социальных сетях Сергей Васильев. - С чего бы мне беспроцентно кредитовать ТНС-энерго, да еще суммой превышающей показания счетчика в перспективе. Как это понимать? Законно это или нет и сколько мне оплачивать?

Прокомментировал высказывание Сергея Васильева министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

- Не законно, - считает министр. - Вы оплачиваете полученную услугу. Аванс идет только для юридических лиц.

Однако в ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» утверждают, что платежки полностью соответствуют постановлению Правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Потребитель вправе по своему выбору осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных периодов, - объяснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». - В целях реализации данного права ПАО «ТНС энерго НН» предоставляет своим клиентам возможность произвести оплату, в том числе в счет будущих расчетных периодов (так называемый рекомендуемый платеж). Сумма рекомендуемого платежа рассчитывается исходя из среднемесячного потребления или норматива по лицевому счету. В направляемых клиентам квитанциях предложены три варианта платежа: обязательный (1), обязательный и рекомендуемый (2), текущий платеж (3).

Обязательной (1) является сумма оплаты за расчетный (прошедший) месяц с учетом долга или переплаты и начисленных пеней. В счете сумма обязательного платежа указана в строке «ИТОГО» верхней таблицы «Расчет за ...» и в графе «К ОПЛАТЕ». В графе «К оплате с учетом рекомендуемого платежа за ……», расположенной над QR-кодом, указан платеж, состоящий из суммы обязательного и рекомендуемого (2) платежа. Эта же сумма зашифрована в QR-коде. Текущий платеж (3) это сумма, которую потребитель может самостоятельно рассчитать и оплатить, исходя из текущих показаний своего прибора учета.

Кроме того, в поле квитанции (4) указано: «В QR-коде указана сумма обязательного и рекомендуемого платежей. При оплате через терминал вы можете изменить сумму, но не менее размера обязательного платежа».

Таким образом, клиент вправе выбрать сумму к оплате.