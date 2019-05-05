2019-05-05T20:18:56+03:00
Происшествия

Две фуры столкнулись на трассе в Нижегородской области

Авария произошла возле села Румстиха
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Две фуры столкнулись на трассе в Нижегородской области. Фото: Екатерина КУНИЦЫНАДве фуры столкнулись на трассе в Нижегородской области. Фото: Екатерина КУНИЦЫНА
Изменить размер текста:

Страшная авария с участие двух большегрузов произошла в Нижегородской области утром в воскресенье, 5 мая 2019 года. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Около Румстихи в арзамасском направлении собирается пробка. Авария с участием большегрузов. Пожарные на месте. Движение регулируется полицией, - рассказала в группе «Регион-52» Екатерина Куницына. – Вроде все живы, скорой на месте аварии не видно.

От удара одна из фур лишилась боковой перегородки, и картофель, который в ней перевозили, рассыпался по дороге.

- Битва трансформеров в тяжелом весе! – метко окрестил случившееся Александр Шатров.

- Картошку жалко, - загрустил Максим Скородумов.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в Дзержинске пьяный водитель внедорожника протаранил крыльцо подъезда жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Шансов, что кто-то выжил, почти нет»: в Ростовской области легковушка с людьми сорвалась в реку Дон с моста
Спасатели извлекли из машины тела трех женщин, а вот двоих мужчин, отца и сына, ехавших на передних сидениях, найти не удалось [эксклюзив "КП", список погибших и фото с места ЧП]
Новости 24
15-летняя школьница на седьмом месяце беременности пропала в Нижнем Новгороде
220 свадеб сыграли нижегородцы на пасхальной неделе
80 строений сгорело из-за пала сухой травы в Нижегородской области
Шесть фактов незаконного оборота наркотиков выявили нижегородские полицейские за сутки
Нижегородский музей Пушкина станет участником акции «Ночь музеев»
Похитителя камеры видеонаблюдения с садового участка задержали в Нижегородской области
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области с 6 по 9 мая
Двое мужчин обокрали сельскую столовую в Нижегородской области
Станция метро «Буревестник» в Нижнем Новгороде может встать из-за больших очередей
ГИБДД по Нижнему Новгороду проведет рейд «Парковка для инвалидов»
Более 350 школьников Нижегородской области приняли участие в «Состязаниях роботов - 2019»
Все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений Нижегородской области будут оборудованы лежачими полицейскими
Два нижегородца разгромили центр культурного развития
Летом в Нижегородской области пройдет юбилейная регата «Кубок Р. Е. Алексеева»
В Нижнем Новгороде пропал 64-летний Вячеслав Чалов
Три человека отравились угарным газом в Нижнем Новгороде
Нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей