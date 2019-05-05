Две фуры столкнулись на трассе в Нижегородской области

Страшная авария с участие двух большегрузов произошла в Нижегородской области утром в воскресенье, 5 мая 2019 года. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Около Румстихи в арзамасском направлении собирается пробка. Авария с участием большегрузов. Пожарные на месте. Движение регулируется полицией, - рассказала в группе «Регион-52» Екатерина Куницына. – Вроде все живы, скорой на месте аварии не видно.

От удара одна из фур лишилась боковой перегородки, и картофель, который в ней перевозили, рассыпался по дороге.

- Битва трансформеров в тяжелом весе! – метко окрестил случившееся Александр Шатров.

- Картошку жалко, - загрустил Максим Скородумов.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в Дзержинске пьяный водитель внедорожника протаранил крыльцо подъезда жилого дома.