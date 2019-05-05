2019-05-05T16:48:17+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на внедорожнике застрял на крыльце пятиэтажки в Дзержинске

В аварии никто не пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Пьяный водитель на внедорожнике застрял на крыльце пятиэтажки в ДзержинскеПьяный водитель на внедорожнике застрял на крыльце пятиэтажки в ДзержинскеФото: СОЦСЕТИ
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Внедорожник протаранил крыльцо подъезда жилого дома в Дзержинске. Об этом сообщается на странице «Дзержинского телевидения» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации, авария произошла возле пятиэтажного дома на улице Терешковой. 28-летний водитель «Ниссана» снес ограждения палисадника и опоры козырька подъезда. По словам молодого человека, причиной ДТП стала техническая неисправность: мол, во время движения у внедорожника лопнуло колесо, и поэтому он не справился с управлением. Однако все колеса у машины оказались целыми. А вот водитель, по мнению очевидцев, явно был пьян – от него исходил сильный запах алкоголя.

К счастью, в аварии никто не пострадал – серьезные повреждения получил лишь автомобиль виновника ДТП и входной комплекс подъезда. И, по всей видимости, оплачивать ремонт придется именно горе-водителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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