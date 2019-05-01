В киноцентре «Рекорд» покажут культовые фильмы в новом качестве

С 1 мая 2019 года в центре культуры «Рекорд» в рамках проекта «Культовое кино» нижегородцы смогут увидеть фильмы 60-80-х годов ХХ века в новом качестве. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По данным ведомства, горожан ждет показ фильмов режиссеров Федерико Феллини, Жака Дере, Лукино Висконти, Андрея Тарковского.

- Отреставрированную в «цифре» киноклассику ЦК «Рекорд» начал демонстировать в 2018 году, - говорится в сообщении. - Зрителю уже были представлены «Сталкер», «Солярис» и «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» Никиты Михалкова, «Мы из джаза» Карена Шахназарова, «Одинокий голос человека» Александра Сокурова, созданные в начале прошлого века во Франции фильмы русских эмигрантов. В марте 2019 года были показаны фильмы Григория Козинцева – «Гамлет» и «Король Лир».

КОНКРЕТНО

1 мая

«8 ½» (Восемь с половиной) (16+) Режиссер: Федерико Феллини

3 мая

«Бассейн». Франция, 1969, 16+ Режиссер Жак Дере

4 мая

«Семейный портрет в интерьере». Италия – Франция, 1974,16+ Режиссер Лукино Висконти

5 мая

«Невинный». Италия–Франция, 1976, 18+ Режиссер Лукино Висконти

10 мая

«Жертвоприношение». Швеция, Франция, Великобритания, 1986, 12+ Режиссер Андрей Тарковский