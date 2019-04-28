2019-04-28T12:01:56+03:00
Звезды

«Поделитесь секретом такой красоты»: Наталья Водянова удивила поклонников крашеными яйцами

Супермодель необычным образом поздравила с Пасхой своих подписчиков
Василий КРОТОВ
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Наталья Водянова удивила поклонников крашеными яйцами.Наталья Водянова удивила поклонников крашеными яйцами.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня социальные сети буквально переполнены снимками куличей и крашеных яиц. Причем своими кулинарными талантами норовят похвастать не только рядовые россияне, но и звезды. Не стала исключением и супермодель Наталья Водянова. Несмотря на то, что нижегородская Золушка живет во Франции, где Пасху отметили еще в прошлое воскресенье, она остается верна православным традициям. Вечером накануне праздника она опубликовала снимок собственноручно окрашенных яиц, и поздравила своих подписчиков с наступающим праздником.

- Какое это счастье! С наступающим Великим праздником Пасхи, дорогие, - написала супермодель на своей странице в Instagram. – Счастливой Православной Пасхи всем семьям, отмечающим ее завтра.

После этого подписчики буквально завалили красавицу комплиментами. Буквально за считанные часы пост собрал больше 60 тысяч лайков. И, надо сказать, яйца действительно получились удивительные – самых разных цветов и оттенков, с листочками и цветами. В общем, на любой вкус и цвет.

natasupernovanatasupernova
Какое это счастье! С наступающим Великим Праздником Пасхи, дорогие Happy Orthodox Easter to all the families celebrating tomorrow
62192 отметок «Нравится»364 комментариевInstagram

- Какие яркие цвета! Поделитесь, чем красите, - попросила victoriagnuskina.

- Поделитесь секретом такой красоты, Наташа, - вторила ей photographer_nn_olgavolkova.

ИСТОЧНИК KP.RU

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