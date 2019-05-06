2019-05-06T18:13:09+03:00
Общество

Женщину обвинили в краже 500 рублей, после того как она вернула владельцу потерянные 18 тысяч рублей

Владелец барсетки написал заявление в полицию на нижегородку
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородку обвинили в краже 500 рублей, после того как она вернула владельцу потерянные 18 тысяч рублейНижегородку обвинили в краже 500 рублей, после того как она вернула владельцу потерянные 18 тысяч рублейФото: СОЦСЕТИ
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Нас всех с детства учили делать добрые дела: нашел чужое – отдай. Так поступила и жительница Заволжья Нижегородской области. Обнаружив барсетку с деньгами и документами, она с помощью дочерей отыскала хозяина и вернула ее хозяину. Казалось бы, все должны быть счастливы и довольны. Но не тут-то было.

- Моя мама нашла барсетку с кучей документов и денег. Сестра сразу написала в местную группу ВК о находке. Хозяин документов увидел объявление и приехал с полицией, - написала дочка доброй женщины. - Барсетка возвращена, документы на месте, 18 тысяч рублей на месте, 200 долларов на месте.

Но тут неожиданно для всех хозяин барсетки заявил, что не хватает 500 рублей и 5 долларов. После чего он написал заявление о краже в полицию, обвинив женщину, которая не только нашла его сумку, но вернула ее.

- Маме плохо, несколько раз вызывали «скорую», - рассказала дочка.

В МВД по Нижегородской области «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали, что 2 мая 2019 года в дежурную часть МО МВД России «Городецкий», которая находится в Заволжье, действительно поступило заявление от жителя Городца. Он утверждает, что неизвестные лица похитили кошелек с денежными средствами и кредитными картами, которые он оставил без присмотра на прилавке одного из магазинов Заволжья.

- В настоящее время по данному факту проведена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Однако дочка пострадавшей женщины больше не верит в людей.

- Вывод у меня такой: если чего и найду, то пну подальше, не делай добра — не получишь зла! – считает она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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