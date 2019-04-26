Экстренное предупреждение: В Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание

Стоило в Нижнем Новгороде завершить отопительный сезон, как погода снова решила подкинуть нижегородцам очередной сюрприз – в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. Сегодня экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, 28 апреля в Нижегородской области ожидается резкое понижение температуры воздуха на 5-9 градусов, - говорится в сообщении. – Температура воздуха ночью 28 апреля составит +1..+6 градусов, а днем +7…+12 градусов.

А вот ночью 29 апреля станет еще холоднее – столбики термометров в ночные часы опустятся до -3 градусов, а днем потеплеет до +6…+11 градусов. На почве могут быть еще более глобальные заморозки – на поверхности почвы местами до -5 градусов. Днем будет несколько теплее – столбики термометров поднимутся до+8…+13 градусов.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, а также неисправностью печного, газового или электрооборудования, - предупреждают в ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, вызванный резким похолоданием и заморозками.