2019-04-26T13:20:29+03:00
Общество

«А где водитель?»: сотрудники ГИБДД поймали нарушителя, спрятавшегося в багажнике после погони в Нижнем Новгороде

Как оказалось, у парня нет и никогда не было водительских прав, а номера на машине – поддельные [видео]
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«А где водитель?»: сотрудники ГИБДД поймали нарушителя, спрятавшегося в багажнике после погони в Нижнем Новгороде«А где водитель?»: сотрудники ГИБДД поймали нарушителя, спрятавшегося в багажнике после погони в Нижнем НовгородеФото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Эпичное видео погони за нарушителем опубликовали нижегородские правоохранители. Сотрудники ГИБДД дежурили на пересечении улиц Кузбасской и Московского шоссе, когда заметили подозрительную отечественную легковушку, которая двигалась по проезжей части, создавая помехи другим участникам движения. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться. И тогда дорожные полицейские пустились в погоню.

В районе одного из домов по улице Коминтерна горе-водитель врезался в другой автомобиль и после этого вынужден был наконец остановиться. Однако, когда сотрудники ГИБДД подбежали к машине нарушителя, за рулем никого не оказалось!

Изумленные полицейские окружили машину и стали обыскивать ее. Любитель догонялок и пряток нашелся быстро – как выяснилось, он скрылся в багажнике, куда за считанные секунды перебрался из салона.

- Госавтоинспекторы установили личность водителя – им оказался 20-летний житель Ленинского района. Как выяснилось, у него нет и никогда не было водительского удостоверения, а на автомобиле были установлены подложные регистрационные знаки. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в правоохранительных органах.

За все нарушения в отношении фокусника составлено в общей сложности 14 административных материалов, причем по одному из протоколов задержанному назначено наказание в виде 15 суток ареста.

Эпичная погоня в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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