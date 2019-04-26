2019-04-26T10:35:32+03:00
Общество

Леонид Агутин выступит в Нижнем Новгороде 9 мая

Его выступление обойдется в 3,9 миллиона рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Леонид Агутин выступит в Нижнем Новгороде 9 мая.Леонид Агутин выступит в Нижнем Новгороде 9 мая.Фото: Елена БОДУЭН
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Каждый год одним из самых ожидаемых событий на 9 мая становится выступление звезд – в этом году на площади Минина и Пожарского перед нижегородцами выступит Леонид Агутин. Информация об этом появилась 25 апреля на сайте госзакупок.

- Заказчиком концерта Леонида Агутина (0+) выступает ГАУК НО «Центр народного творчества», - говорится в документах. – При этом закупка производится у единственного поставщика. Исполнителем контракта выступает ООО «Ледаро-Арт».

В соответствии с условиями контракта продолжительность выступления должна составить не менее 50 минут. Начало выступления назначено на 20:00 Начальная цена контракта составляет 3,9 миллиона рублей. Данный договор заключается в рамках цикла концертных программ «Весна в Нижнем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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