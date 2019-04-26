Леонид Агутин выступит в Нижнем Новгороде 9 мая

Каждый год одним из самых ожидаемых событий на 9 мая становится выступление звезд – в этом году на площади Минина и Пожарского перед нижегородцами выступит Леонид Агутин. Информация об этом появилась 25 апреля на сайте госзакупок.

- Заказчиком концерта Леонида Агутина (0+) выступает ГАУК НО «Центр народного творчества», - говорится в документах. – При этом закупка производится у единственного поставщика. Исполнителем контракта выступает ООО «Ледаро-Арт».

В соответствии с условиями контракта продолжительность выступления должна составить не менее 50 минут. Начало выступления назначено на 20:00 Начальная цена контракта составляет 3,9 миллиона рублей. Данный договор заключается в рамках цикла концертных программ «Весна в Нижнем».