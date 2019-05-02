2019-05-02T13:43:01+03:00
Общество

«Дай пять, Максим!»: подписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сына

Сыну Натали Водяновой исполнилось пять лет
Юлия ДАНЧЕНКО
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Подписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сынаПодписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сынаФото: СОЦСЕТИ
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Топ-модель Наталья Водянова частенько делится семейными фотографиями на своей страничке в социальной сети. И сегодняшний день не стал исключением. Да и причина весьма серьезная и радостная - сыну Максиму исполнилось пять лет.

Подписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сына Фото: СОЦСЕТИ

Подписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сынаФото: СОЦСЕТИ

- Максиму сегодня исполняется пять! – написала Наталья Водянова. - Мой МАКСимально талантливый и непоседливый сын, я очень горжусь тем, как ты взрослеешь, позволяя своей природе проявляться в более осознанном виде. Ты становишься более спокойным, и уже даже иногда позволяешь папе высыпаться. Дай пять, Максим!

Однако вместо поздравлений поклонники Натальи Водяновой заметили необычную картину, которая висит перед именинником.

- Наталья, я вами восхищаюсь как личностью и мамой, - написала zhannaadler. - Только мне не понятно, почему на стене такой постер с оголенными мужчиной и женщиной. Зачем это?

- Какая картина перед ребёнком, да уж Европа, гейропа, - считает fifo4ka13.

Подписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сына Фото: СОЦСЕТИ

Подписчиков Натальи Водяновой возмутила «обнаженка» на дне рождения сынаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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