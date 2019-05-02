2019-05-02T10:02:27+03:00
Общество

Фестиваль театральных капустников «Веселая коза» возвращается в Нижний Новгород

Основными участниками станут молодые артисты до 35 лет
Юлия ДАНЧЕНКО
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Фестиваль театральных капустников «Веселая коза» возвращается в Нижний Новгород. Фото: Нижегородоское отделеление СТД РФФестиваль театральных капустников «Веселая коза» возвращается в Нижний Новгород. Фото: Нижегородоское отделеление СТД РФ
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После четырехлетнего перерыва фестиваль театральных капустников «Веселая коза» вновь начинает свою работу. Об этом сообщило нижегородское отделение Союза театральных деятелей РФ.

Основными участниками в этом году станут молодые артисты до 35 лет. Хотя, как утверждают организаторы, это ни в коем случае не исключает приезд и выступление «старых» мастеров импровизации.

Возрождение фестиваля стало возможным благодаря Президентскому гранту, который был выигран в этом году.

В этом году фестиваль пройдет с 14 по 17 июня.

СПРАВКА КП

Впервые фестиваль театральных капустников был проведен в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уже на следующий год фестиваль получил название «Веселая коза» и символ — изображение хитро улыбающейся козы. Именно она сегодня стоит на Большой Покровской напротив театра драмы.

В разные годы в состав жюри фестиваля входили известные театральные деятели и писатели: Маргарита Эскина, Аркадий Инин, Виктор Шендерович, Владимир Иванов, Вадим Жук и Александр Урес, Александр Ширвиндт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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