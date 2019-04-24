«Они грызут машины и бегают по магазинам»: Нижегородцы жалуются на крысиное нашествие в ЖК «Цветы»

Жители жилого комплекса «Цветы» бьют тревогу – вот уже который год им буквально не дают никакой жизни зачастившие к ним крысы. Иначе как «крысиным нашествием» это столпотворение не назовешь.

- Во всем жилом комплексе их полно, - пишет нижегородка Олеся Котлярова. – Они здесь обитали еще до начала строительства жилого комплекса да так и остались. Стройка им нисколько не помешала. Они забираются в машины, греются под капотом. Потом водителям приходится расчищать остатки их пищи. Но что хуже всего – они грызут провода.

Надо сказать, что в жилом комплексе крысы действительно чувствуют себя довольно комфортно – тут им всегда готов и стол, и дом. За прокормом они повадились в местный продуктовый магазинчик, где жители уже сняли их на видео: здоровенная крыса лазит по тележкам, пробирается поближе к продуктам. Опубликованное видео наделало немало шума среди пользователей интернета.

- Там династия – их не прогонишь, - отметил Алексей Павлов – Еще их предки обворовывали там овощебазу.

- Экие пугливые посетители пошли, - пошутил Андрей Панфилов. – Крыс бояться – в магазины не ходить.

Правда, самим жителям жилого комплекса не до смеха. Обращения с просьбой о помощи в различные инстанции они пишут с завидной регулярностью.

- Наше ведомство по факту публикации в СМИ о нахождении грызунов в магазине после согласования с областной прокуратурой проведет внеплановую проверку, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. - Кроме того, к нам поступают обращения жителей многоквартирных домов в этом жилом комплексе с жалобами на ухудшение условий проживания в связи с миграцией грызунов на данную территорию.

Сейчас экспертной организацией «Центр гигиены и эпидемиологии» проводится зоологическое обследование территории». По его итогам совместно с администрацией района и всеми организациями, территориально в нем расположенными, будет координироваться вопрос о проведении одномоментной барьерной дератизации. В 2016 году на этой территории уже проводилась одномоментная барьерная дератизация, благодаря которой ситуация стабилизировалась.