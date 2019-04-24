Готовимся к Пасхе: Как выбрать в магазине куличи и яйца

Четыре дня остается до самого важного христианского праздника. И опытные хозяюшки уже прикидывают, сколько яиц надо сварить, где купить творог посвежее и когда настанет пора отправиться на поиски вкусного кулича. В преддверии празднования Пасхи специалисты областного Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций, как не ошибиться в выборе продуктов для праздничного стола.

Не стоит мыть яйца сразу после покупки, потому что тем самым вы уменьшите срок годности до 15 сутокФото: Анастасия НАЗАРОВА

Мойте, но не сразу

При покупке яиц в первую очередь надо обратить внимание на срок годности. В магазинах, как правило, это столовые яйца, а значит, срок их годности составляет 25 суток.

- Прежде чем варить и красить яйца, обязательно помойте их проточной водой. Но не стоит мыть яйца сразу после покупки, потому что тем самым вы уменьшите срок годности до 15 суток, - уточнила заместитель начальника отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро.

Качественный творог имеет белый цвет с легким кремовым оттенком.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Красить яйца лучше всего луковой шелухой, однако если душа просит красителей, то брать надо непременно пищевые. А варить такие яйца необходимо не менее десяти минут после закипания. Это позволит избежать заражения сальмонеллезом.

- Вареные яйца хранятся в холодильнике при температуре +2… +6 градусов не более 36 часов. А это значит, что перед варкой надо посчитать, какое количество яиц смогут употребить ваши друзья и близкие в течение двух дней, - подчеркнула эксперт.

При выборе пасхального хлеба следует обращать внимание на состав.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Не путать с молокосодержащим продуктом!

Пожалуй, ни одно Воскресение Христово в России не обходится без приготовления творожной пасхи. Поэтому, как ни крути, надо знать некоторые особенности этого продукта. Считается, что качественный творог имеет белый цвет с легким кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Причем нежирный может выделять сыворотку, но ее не должно быть много! По консистенции творог нежный, мягкий, маслянистый и однородный.

- На упаковке, которая должна быть герметичной, без повреждений, вы можете увидеть надпись «Творог», но встречается и «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Знайте, что это два разных по потребительским свойствам продукта, - уточнила Елена Кочуро.

Врач подсветила яйца и посмотрела, нет ли внутри кровяных точек и темных пятен.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Вчитывайтесь в состав

При выборе пасхального хлеба, который чаще называют куличом, следует обратить внимание на состав. Конечно, он будет вкуснее, если при его приготовлении использовались яйца, а не яичный порошок, сахар вместо подсластителя и сливочное масло взамен дешевого маргарина.

- Изучите состав. Возможно, вы увидите ингредиенты, которые противопоказаны вам по состоянию здоровья. Какие-то из них могут являться аллергенами, - предостерегла специалист Роспотребнадзора. - И, разумеется, не забывайте проверять дату изготовления и срок годности.

Специалисты проверили готовый кулич на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

ВАЖНО

Специалисты по-прежнему настаивают: покупать пищевые продукты надо в стационарных организациях торговли, а не на стихийных рынках и в нестационарных торговых точках. Потому что, какими бы привлекательными продукты, продаваемые в двух последних местах, ни казались, они реализуются без документов, подтверждающих их качество. Отсюда следует, что их употребление может причинить вред здоровью.

МЕЖДУ ТЕМ

24 апреля специалисты Роспотребнадзора по Нижегородской области исследовали купленные в одном из местных супермаркетов продукты. Так, творог был проверен на кислотность, которая, как известно, влияет на вкус продукта, а готовый кулич - на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности пищевого продукта. Что касается сырых яиц, то их подсветили в овоскопе, проверив тем самым их качество. Кстати, все три вида продукции испытания прошли!