Мусорная проблема: разделение объединяет

Только в Нижегородской области в год образуется свыше четырех миллионов тонн мусора. По стране цифры еще более пугающие: 50 миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых более 90% хранится на свалках. Единственный способ не погрязнуть в бытовых отходах — перерабатывать мусор. Эко-волонтеры и активные жители Нижнего Новгорода уже несколько лет борются за чистый город и добились определенных успехов.

Тема заботы об экологии близка россиянам, но большинство из них не видит возможности повлиять на ситуацию. По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, 85% жителей страны готовы разделять мусор, но для этого им не хватает знаний и соответствующей инфраструктуры, прежде всего, контейнеров для раздельного сбора отходов.

В Нижнем Новгороде проблема может быть частично решена за счет внедрения фандоматов — автоматических пунктов приема, куда можно сдать ПЭТ-бутылки, жестяные банки, различные виды стекла, и получить мгновенный наличный расчет. Сейчас город рассматривается как площадка для реализации пилотного проекта по внедрению таких пунктов, отмечалось на недавней встрече губернатора региона Глеба Никитина и главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Проект могут запустить уже в 2019 году.

А пока власти строят планы, жители нижегородской столицы и всего региона активно участвуют в экопроектах, запущенных общественными организациями и крупными частными компаниями.

К примеру, уже почти пять лет волонтеры организации «Изменим мир» ежемесячно проводят акции «РазДельно» среди жильцов многоквартирных домов и в вузах по сбору вторсырья и старых вещей, которые затем отправляют на переработку. На последней акции собрали и рассортировали более 1,5 тонн мусора. В начале апреля волонтеры организации провели первый в Нижнем Новгороде эконетворкинг, где активисты могли обсудить свои проекты. Недавно в городе заработал экомобиль, который курсирует по улицам, забирая вещи и мусор на переработку.

В этом году Нижний Новгород в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Зеленые команды», организованной Coca-Cola HBC Россия. Несколько лет подряд волонтеры акции проводили весеннюю уборку пляжа Силикатного озера. Помимо этого, участники акции подключаются к общегородским субботникам, помогают очищать улицы, парки и водоемы, проводят обучающие занятия со школьниками и продвигают идею раздельного сбора отходов.

Для тех, кто тоже хочет собирать мусор раздельно, помогая очистить город и планету, мы подготовили ответы на самые главные и часто задаваемые вопросы по этой теме.

Я хочу начать сортировать мусор, но как начать?

— Чаще всего мусор делят на несколько категорий — бумага и картон, стекло и банки, полиэтиленовые бутылки и пластик, остальной мусор, не пригодный к переработке, а также опасные отходы (отработанные батарейки и аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы, градусники). Перед тем, как сдавать отходы на переработку, их нужно очистить от грязи и жира, а пластиковые бутылки смять, чтобы занимали меньше места. Кстати, одежду, которая уже отслужила свое, также можно сдавать. У каждого перерабатывающего пункта правила приема могут отличаться, поэтому лучше уточнить заранее.

И куда девать все эти пакеты, если у меня во дворе нет специальных контейнеров?

— Пункты приема отходов легко найти на карте Гринписа.

— Если не хочется ехать, можно заказать экомобиль, который приедет и заберет ваш разделенный мусор. Вывоз проводится по графику, подробности — на странице «Изменим мир».

— Принести отходы на акции «РазДельно». Подробная информация — на странице движения.

А что потом будет с этим мусором?

— Использованные стеклянные бутылки, банки и прочее стекло превратится в новые бутылки и банки, а также стекловату для утепления домов. Стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз.

— Пластиковые бутылки, стаканчики и другой легкий пластик на заводах режут на хлопья, после чего переплавляют в гранулы, из которых можно снова делать бутылки. В некоторых странах из переработанного пластика делают ткани для одежды.

— Из алюминиевых банок можно сделать даже велосипед. А старые консервные банки легко превращаются в новые.

— Использованная бумага и картон после переработки становятся салфетками, бумажными стаканчиками, туалетной бумагой. Экологи подсчитали, что если семья из трех человек будет весь год пользоваться туалетной бумагой из переработанного сырья, то это сбережет целое дерево.

Что еще я могу сделать?

— Например, можно минимизировать использование пластиковых пакетов и носить продукты в красивых тканевых сумках. Кстати, очень часто их делают из переработанного сырья. В Европе, например, вообще отказались от пластиковых пакетов и одноразовой посуды. Во Франции пакетики теперь биоразлагаемые и на 40% изготовлены из картофельных очистков.

— Те же ватные палочки можно покупать не с пластиковым стержнем, а с деревянным. В использовании это даже удобнее.

— Можно организовать сбор пальчиковых батареек и аккумуляторов в своем доме. Для этого достаточно поставить тару для сбора в подъезде, повесить объявление и регулярно отвозить их в пункт приема.