2019-04-24T13:45:37+03:00
Общество

Первый энцефалитный клещ выявлен на территории Нижегородской области

В регионе начался сезон активности клещей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Первый энцефалитный клещ выявлен на территории Нижегородской области.Первый энцефалитный клещ выявлен на территории Нижегородской области.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Отправляясь в загородные поездки, нижегородцам стоит быть особенно внимательными – в регионе начался сезон активности клещей. Причем некоторые из них уже оказались заражены. К примеру, в Кстовском районе и Зеленом Городе выявлены три клеща, инфицированных боррелиозом, а в Вознесенском районе обнаружен первый клещ с клещевым энцефалитом.

- По данным еженедельного мониторинга, сейчас число обращений в медицинские организации из-за укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. – В соответствии с данными на 23 апреля, в лабораториях регионального Роспотребнадзора исследовано более ста клещей. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не выявлено.

Несмотря на это, в регионе полным ходом идет профилактическая работа. В частности, акарицидную обработку в этом году планируется провести на площади более 2,4 тысячи га. Столь же активно идет прививочная кампания. Если в прошлом году в регионе было привито около 2,8 тысячи человек, то в этом году план составляет 5 тысяч человек.

КОНКРЕТНО

Где проверить клеща на наличие инфекции?

• Лаборатория ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по адресу: Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора), с 9.00 до 15.00 в рабочие дни, телефон 433-54-42

• Бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области №3» по адресу: город Шахунья, улица Революционная, 32, с 8.00 до 16.30 в рабочие дни (перерыв: с 12.00 до 13.00), телефон 8(831) 5227320

ИСТОЧНИК KP.RU

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