2019-04-23T18:59:39+03:00
Происшествия

Футболки с экстремистскими символами продавали на Бору

Бдительный посетитель магазина объяснил сотрудникам, что такое продавать нельзя [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Футболки с экстремистскими символами продавали на БоруФутболки с экстремистскими символами продавали на БоруФото: скрин с видео
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Футболки с эмблемой подразделения спецназа Нацгвардии Украины «Азов», признанного в России экстремисткой организацией, заметил внимательный посетитель борского магазина «Ценопад» Николай Мязин. Свою находку мужчина снял на камеру мобильного телефона, после чего выложил запись в соцсети.

Футболки с экстремистскими символами продавали на Бору.

- Николай оказался человеком настойчивым и объяснил сотрудникам, что так делать нельзя. Ему ответили, что ничего незаконного в этом не видят. Но футболки с полок все же убрали, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Мнения подписчиков по этому поводу разделились.

- Ну не разбирается человек (владелец торговой точки. - Прим. ред.). Берет на продажу то, что дешевле. Наверное, даже часто не глядя, - отметила Алина Лукьянова.

- Я бы не заметила, - добавила Вероника Лебедева.

- Хозяин точки видит только навар. А то, что, возможно, его дед или отец боролся с этим нечеловечным войском, ему все равно, - высказался Александр Богданов-Булычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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