Футболки с эмблемой подразделения спецназа Нацгвардии Украины «Азов», признанного в России экстремисткой организацией, заметил внимательный посетитель борского магазина «Ценопад» Николай Мязин. Свою находку мужчина снял на камеру мобильного телефона, после чего выложил запись в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/704912" frameborder="0"></iframe> Футболки с экстремистскими символами продавали на Бору.

- Николай оказался человеком настойчивым и объяснил сотрудникам, что так делать нельзя. Ему ответили, что ничего незаконного в этом не видят. Но футболки с полок все же убрали, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Мнения подписчиков по этому поводу разделились.

- Ну не разбирается человек (владелец торговой точки. - Прим. ред.). Берет на продажу то, что дешевле. Наверное, даже часто не глядя, - отметила Алина Лукьянова.

- Я бы не заметила, - добавила Вероника Лебедева.

- Хозяин точки видит только навар. А то, что, возможно, его дед или отец боролся с этим нечеловечным войском, ему все равно, - высказался Александр Богданов-Булычев.