Афиша Нижнего Новгорода с 24 апреля по 1 мая: Евгений Гришковец, Монеточка и балет «Ромео и Джульетта»

СПЕКТАКЛИ

Мария Аронова и Валерий Гаркалин: «Лес»

Страсти и коварства кипят в старинной русской усадьбе «Пеньки». Богатая барыня в летах жаждет любви юного гимназиста, мечтает о свадьбе бедная девушка-бесприданница, сосед-помещик хочет скупить по дешевке участки леса. И каждое из этих желаний имеет свою цену. Вот только деньги есть не у каждого… «Забудьте про унылую классику, спешите увидеть одну из самых ярких комедий», - призывают организаторы. (12+)

В ролях: Мария Аронова, Валерий Гаркалин, Григорий Сиятвинда и другие.

29 апреля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 2000 - 3500 рублей

Евгений Гришковец. «Предисловие к роману»

В новом спектакле Евгений Гришковец постарается рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящен чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. «Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое. Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается», - поделился писатель. В общем, спектакль, который увидят нижегородцы, - сценическое предисловие к роману «Театр отчаяния, или Отчаянный театр», который заканчивает Гришковец. (16+)

24 апреля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1800 - 3500 рублей

Гастроли в Драме: «Продавец дождя»

История о чуде, которое все же возможно в жизни. Нужно только очень-очень верить… Главная героиня давно убедила себя, что недостойна счастья. Чудес в жизни не бывает, а значит, и ждать уже больше нечего. Но все изменило внезапное появление таинственного незнакомца. Его рецепт счастья оказался очень простым: хочешь быть счастливым - бей в барабан. А еще пойми, что сам человек решает: упиваться ли ему собственным страданием или наслаждаться жизнью. Ведь счастье живет внутри каждого из нас. Позови, и оно не заставит себя долго ждать. Придет, закружит в водовороте чувств. И тогда хлынет долгожданный дождь и свершится чудо! (12+)

24 апреля, 18.30

Театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 200 - 700 рублей

«Ромео и Джульетта». Балет

Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете, - история двух веронских возлюбленных Ромео и Джульетты. Одной из самых ярких музыкальных интерпретаций этой истории за все время ее существования является балет «Ромео и Джульетта» театра балета им. П. И. Чайковского. Балет ярко раскрывает основной конфликт шекспировской трагедии - столкновение светлой любви с родовой враждой старшего поколения, характеризующий дикость средневекового уклада жизни. Партию Джульетты исполняет заслуженная артистка Росси, ведущая солистка Большого театра Анастасия Горячева. (6+)

28 апреля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1200 - 3000 рублей

Михаил Полицеймако в спектакле «Трактирщица»

«Трактирщица» - классическая итальянская комедия. Премьера пьесы Гольдони состоялась в 1753 году в Венеции. И вот уже третье столетие интерес к истории прекрасной Мирандолины не утихает. Текст, написанный в XVIII веке, актуален и сегодня. И главное - великий итальянец создал женский образ невероятной силы и обаяния. Мирандолина - звездная роль. Она для актрисы, которая может сыграть все: любовь и нежность, эпатаж и коварство, смех и слезы. Женщина, в которую влюбляются все мужчины, независимо от статуса, возраста и желания влюбиться. (12+)

В ролях: Анна Ардова, Михаил Полицеймако, Вячеслав Разбегаев/ Григорий Сиятвинда, Илья Исаев/ Георгий Дронов и другие.

29 апреля, 18.30

Театр драмы им. Горького, ул. Большая Покровская, 13; тел. 419-51-73

Билеты: 1000 - 4000 рублей

КОНЦЕРТЫ

Монеточка. «21 год на эстраде»

Лиза Монеточка всколыхнула российскую сцену, став буквально глотком свежего воздуха и абсолютным культурным феноменом. Ее альбом 2018 года «Раскраски для взрослых» оказался настолько резонансным, что имя исполнительницы в считанные дни после его выхода наполнило социальные сети. Сегодня Монеточка не просто сетевой персонаж, но полноценный мощный исполнитель, собирающий большие залы. Новый концерт в рамках тура «21 год на эстраде» - отличная возможность ощутить магию этой музыки на себе. (12+)

28 апреля, 19.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1200 - 2500 рублей

Легенда российского рока Глеб Самойлов

Легендарный герой российского рока Глеб Самойлов и его группа The Matrixx в сопровождении симфонического оркестра выступят в Нижнем Новгороде. Харизма Самойлова и его фирменный драйв, а также хиты легендарной «Агаты Кристи» в оркестровой аранжировке с элементами театрального действа создадут смесь, в которой будет место и страсти, и боли, и полету, и надрыву, и вспышкам света, и готической тьме. Изюминкой концерта станет большой симфонический оркестр. Магистр аранжировок - Кирилл Усманский, знаменитый своим сотрудничеством с группами «Ария» и «Кипелов». По словам маэстро, работа непростая, ведь композиторский талант Глеба Самойлова выходит далеко за пределы традиционного рока. (12+)

30 апреля, 19.30

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1800 - 3300 рублей

ВЫСТАВКИ

«Полтос» Михаила Полякова

Персональная выставка к 50-летию дзержинского художника Михаила Полякова открылась в НГВК. В новой экспозиции представлено около ста работ последних лет. Большое число работ посвящено Нижнему Новгороду. Панорамные пейзажи обладают сложной пространственной динамикой, демонстрируя необычную красоту ландшафта. Образы исчезающего старого Нижнего сохраняются в живописи Полякова. Целый ряд работ нижегородского цикла изображает уголки старого города, которые являются национальным культурным достоянием.

Палитра художника яркая, насыщенная, драматическая. Художник смело решает большие массы цвета: лиловое небо, золотистая гамма речной воды построена на парадоксе, а потому впечатляет и запоминается.

На выставке показана серия работ, выполненных во время пленэра в одном из чудных старинных городков России - Гороховце. Старая архитектура, необычные ландшафты, обаяние провинциального быта составляют сюжетный строй пейзажей. Еще одна серия представляет впечатления от европейских поездок, своеобразный живописный дневник путешественника. (0+)

С 19 апреля

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону

«Под одним небом»

Художественный музей представляет выставку живописи ведущих мастеров художественных школ Франции и России конца XIX - XX веков. Живописные полотна французских постимпрессионистов Жоржа Сера, Андре Дерена, Одилона Редона, Мориса Утрилло, а также русских художников Петра Кончаловского, Ильи Машкова и многих других впервые будут показаны в музее Нижнего Новгорода.

Культурный фонд InArtibus представляет 51 полотно, из которых 21 - произведения французских живописцев. Несмотря на то что данный выставочный проект имеет свою историю (выставка была показана в Москве и Уфе в 2018 году), ее состав специально для нижегородцев был расширен. Показ выставки в главном художественном музее Нижнего Новгорода особенно важен для родившейся здесь Инны Баженовой - основательницы фонда InArtibus, коллекционера и издателя международной сети TheArtNewspaper.

«Для меня одинаково важны и отечественная, и мировая художественная практика. В искусстве мне интересны точки схода: взаимовлияния, желание учиться у соседей, обмен информацией. Деятельность фонда - это отражение моего отношения к искусству как к огромному, сложному, вечно живому общемировому процессу. Визуальный язык для всех един, он понятен без перевода. Искусство - это пространство, в котором легче всего договориться», - считает Инна Баженова. (0+)

С 19 апреля

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-13-73, 419-68-90

Билеты: уточняйте по телефону