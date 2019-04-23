Мемориал погибшим воинам в Кулебаках покрасили в розовый цвет

Мемориал погибшим воинам в Кулебаках Нижегородской области внезапно порозовел, чем вызывал неоднозначную реакцию у местных жителей.

- Говорят, краска осталась от ремонта школы. Не пропадать же добру! - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Подписчики разделились на два лагеря. Так, нашлись те, кто не считают экстравагантное цветовое решение оскорбительным.

- Извратили все цвета и слова. Теперь без подтекста ничего нельзя сделать, - возмутилась Ольга Антонюк.

- Лучше так, чем обшарпанное все, - добавила Ольга Дацко.

- Неважно, какой краской покрашено. Главное - ухаживают, красят каждый год. В следующем году будет другой цвет. Выглядит свежо и привлекает внимание, - добавила Ангелина Бакирова.

И все же у некоторых мемориал поросячьего цвета вызывает неприятные ассоциации.

- Вот это номер перед девятым мая. Гламурная могила безымянным солдатам? Мне тут больше нечего сказать, - заявил Антон Воронец.

- Считаю это неуважением к погибшим. Должны быть стандарты по содержанию таких памятников, чтобы каждый не ляпал все, что ему вздумается, - прокомментировала Анна Кузнецова.

Реакция администрации Кулебак не заставила себя ждать. Как стало известно «Комсомольской правде - Нижний Новгород», уже принимаются меры, чтобы исправить неприятную ситуацию.

- Сами в шоке! Цветовое решение, естественно, администрация не выбирала, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе муниципалитета. - МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» наняло подрядчика для обновления вазонов на площади. Подрядчик же посчитал, что и памятник можно «обновить».

В общем, в администрации заверили, что от розового цвета, конечно же, избавятся, причем в кратчайшие сроки.