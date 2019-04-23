2019-04-23T14:47:07+03:00
Общество

Мемориал погибшим воинам в Кулебаках покрасили в розовый цвет

В администрации это назвали произволом подрядной организации [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мемориал погибшим воинам в Кулебаках Нижегородской области внезапно порозовел, чем вызывал неоднозначную реакцию у местных жителей.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Говорят, краска осталась от ремонта школы. Не пропадать же добру! - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Подписчики разделились на два лагеря. Так, нашлись те, кто не считают экстравагантное цветовое решение оскорбительным.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

- Извратили все цвета и слова. Теперь без подтекста ничего нельзя сделать, - возмутилась Ольга Антонюк.

- Лучше так, чем обшарпанное все, - добавила Ольга Дацко.

- Неважно, какой краской покрашено. Главное - ухаживают, красят каждый год. В следующем году будет другой цвет. Выглядит свежо и привлекает внимание, - добавила Ангелина Бакирова.

И все же у некоторых мемориал поросячьего цвета вызывает неприятные ассоциации.

- Вот это номер перед девятым мая. Гламурная могила безымянным солдатам? Мне тут больше нечего сказать, - заявил Антон Воронец.

- Считаю это неуважением к погибшим. Должны быть стандарты по содержанию таких памятников, чтобы каждый не ляпал все, что ему вздумается, - прокомментировала Анна Кузнецова.

Реакция администрации Кулебак не заставила себя ждать. Как стало известно «Комсомольской правде - Нижний Новгород», уже принимаются меры, чтобы исправить неприятную ситуацию.

- Сами в шоке! Цветовое решение, естественно, администрация не выбирала, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе муниципалитета. - МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» наняло подрядчика для обновления вазонов на площади. Подрядчик же посчитал, что и памятник можно «обновить».

В общем, в администрации заверили, что от розового цвета, конечно же, избавятся, причем в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ольга Голодец: «Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде – это первоочередная задача»
Финансирование дорог в Нижегородской области вырастет на 1,5 миллиарда рублей
Глеб Никитин и Ольга Голодец дали старт Всероссийскому проекту «Театр – дети»
Глеб Никитин и Ольга Голодец наградили волейболисток нижегородской «Спарты»
В Нижнем Новгороде освятят гигантский кулич и царь-пасху
В Нижнем Новгороде ограничат движение из-за пожарных учений
Три человека пострадали при столкновении автомобилей ГАЗ и Тойота
На Автозаводе среди ночи вспыхнул пожар в девятиэтажке
К системе «Наш Нижний» подключились 108 домоуправляющих компаний
Более 32 тысяч человек поучаствовали в общегородском субботнике 20 апреля
Рабочие приступят к ямочному ремонту в четырех районах Нижнего Новгорода 23 апреля
Оборудование для тестирования ДНК плода появилось у нижегородских медиков
«ТНС Энерго НН» хочет взыскать с турагентства 70 млн рублей
В Нижнем Новгороде предложили развивать потенциал железнодорожного вокзала
17 садовых домиков горят в Кстовском районе