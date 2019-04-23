Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни

Ночные киносъемки Сергея Гармаша дали о себе знать. Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.

Планировалось, что актер расскажет рабочим о своем творческом пути, режиссерах, с которыми ему приходилось работать и, конечно, ответить на вопросы участников встречи. А после была запланирована автограф-сессия. Однако за пару часов до мероприятия организаторы заявили:

- В связи с плохим самочувствием Сергея Гармаша творческая встреча заводчан с актером отменяется. Народный артист приносит свои извинения. Благодарим за понимание.

«Комсомольская правда» дозвонилась до помощника 60-летнего артиста Олега Будрина, который успокоил: ничего страшного не произошло. Простой грипп.

- Сергей Леонидович простыл на съемках. А поскольку недавно было воспаление легких, то решили перестраховаться и отменить мероприятие в Нижнем Новгороде. Куда ехать в таком состоянии? Думаю, просто перенесем встречу. Поправится и приедет, - сказал собеседник «Комсомолки».