Европейские эксперты в сфере «Умного города» поделились опытом в решении городских вызовов

В субботу, 20 апреля 2019 года, в рамках Global City Hackathon специалисты в сфере «Умного города» из Нидерландов, Франции и Испании приняли участие в выступлении в стиле TED «Три города в Европе. Как они решали задачи, актуальные сегодня для Нижнего Новгорода». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Самое главное наше достижение - это то, что городские власти привлекают инициативных людей, общаются с ними. В том числе в технологические процессы включены и пожилые люди. Благодаря этому нам удается всем вместе изменять свой город и свою жизнь, - директор по инновациям и развитию нового бизнеса во Франции Седрик Гриньяр.

Экс-руководитель департамента безотходного города муниципалитета Амстердама и городских инноваций в Smart City Амстердам Сладьяна Миятович занимается сейчас вопросами безотходного города.

- Изначально мы хотели показать то, как можно использовать переработанный мусор. Мы спросили граждан о том, что бы они хотели увидеть нового в своих районах, и они сказали, что нужно больше лавок и скамеек. И в Амстердаме предложили сделать их из переработанного пластика, для этого мы используем технологии 3D печати. Тем самым мы показываем, что технологии могут быть ближе к вам и вашему двору, какой вклад они могут внести в улучшение благосостояния районов, - рассказала эксперт.

Директор технологического института городской среды Барселоны Дэвид Гарсия Мартинес поделился опытом работы своей команды по разработке методов сбора мнений и потребностей горожан.

- Для начала нужно создать такую платформу и рассказать о ней гражданам, затем нужно внедрить информацию об этой платформе во всех публичных местах, например, в библиотеках. Еще очень важный момент - донести до людей идею о том, что их мнения важны, нужны и что их будут обрабатывать с уважением к их персональным данным, и что эти данные нужны городу как отправная точка для принятия решений, - рассказал испанский чиновник.