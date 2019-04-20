2019-04-20T21:26:49+03:00
Общество

Европейские эксперты в сфере «Умного города» поделились опытом в решении городских вызовов

Выступление в стиле TED прошло в рамках Global City Hackathon
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Европейские эксперты в сфере «Умного города» поделились опытом в решении городских вызововЕвропейские эксперты в сфере «Умного города» поделились опытом в решении городских вызововФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В субботу, 20 апреля 2019 года, в рамках Global City Hackathon специалисты в сфере «Умного города» из Нидерландов, Франции и Испании приняли участие в выступлении в стиле TED «Три города в Европе. Как они решали задачи, актуальные сегодня для Нижнего Новгорода». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Самое главное наше достижение - это то, что городские власти привлекают инициативных людей, общаются с ними. В том числе в технологические процессы включены и пожилые люди. Благодаря этому нам удается всем вместе изменять свой город и свою жизнь, - директор по инновациям и развитию нового бизнеса во Франции Седрик Гриньяр.

Экс-руководитель департамента безотходного города муниципалитета Амстердама и городских инноваций в Smart City Амстердам Сладьяна Миятович занимается сейчас вопросами безотходного города.

- Изначально мы хотели показать то, как можно использовать переработанный мусор. Мы спросили граждан о том, что бы они хотели увидеть нового в своих районах, и они сказали, что нужно больше лавок и скамеек. И в Амстердаме предложили сделать их из переработанного пластика, для этого мы используем технологии 3D печати. Тем самым мы показываем, что технологии могут быть ближе к вам и вашему двору, какой вклад они могут внести в улучшение благосостояния районов, - рассказала эксперт.

Директор технологического института городской среды Барселоны Дэвид Гарсия Мартинес поделился опытом работы своей команды по разработке методов сбора мнений и потребностей горожан.

- Для начала нужно создать такую платформу и рассказать о ней гражданам, затем нужно внедрить информацию об этой платформе во всех публичных местах, например, в библиотеках. Еще очень важный момент - донести до людей идею о том, что их мнения важны, нужны и что их будут обрабатывать с уважением к их персональным данным, и что эти данные нужны городу как отправная точка для принятия решений, - рассказал испанский чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР
Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»
Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике
Рособрнадзор публикует видеорекомендации ЕГЭ-2019 по биологии и географии
Глеб Никитин обсудил с Игорем Шуваловым строительство метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде может появиться скоростной трамвай
18,4 миллиарда инвестиций запланировано проектом по строительству школ в Нижегородской области
Глеб Никитин и Игорь Шувалов подвели итоги двухдневной работы институтов развития страны в Нижегородской области
За пять лет Нижегородская область намерена вырастить около 100 предприятий-экспортеров
Глеб Никитин презентовал Игорю Шувалову проект Корпоративного университета повышения производительности труда
Глеб Никитин и Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве между ФАС и Нижегородской областью
Мужчина погиб, сжигая мусор в Нижегородской области
Специалисты в сфере «Умного города» из Нидерландов, Франции и Испании выступят на Global City Hackathon 20 апреля
Движение трамвая №7 в Нижнем Новгороде приостановлено
В Нижнем Новгороде открывается Global City Hackathon
Глеб Никитин назначил Алексея Исаева министром социальной политики Нижегородской области
На Google-картах отметили около 30 туристических объектов Володарска
3,2 тысячи рабочих мест создано за год в моногородах Нижегородской области
Сергей Морозов: "Проектное финансирование защитит граждан, вкладывающих в строительство жилья"
В Нижнем Новгороде открылся инвестиционно-строительный форум «Домострой-2019»
В Нижегородской области появится российско-белорусское предприятие по производству модульных спортплощадок
В Нижегородской области проходят учения по ликвидации паводка
Глеб Никитин и Игорь Шувалов обсудят участие институтов развития в перспективных нижегородских инвестпроектах