2019-04-22T12:37:31+03:00
Общество

Нижегородская «училка» пристыдила Юрия Дудя и Ирину Винер

А еще Татьяна Гартман рассказала, как надо говорить: «на Украине» или «в Украине» [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Татьяна Гартман рассказала, как надо говорить: «на Украине» или «в Украине».Татьяна Гартман рассказала, как надо говорить: «на Украине» или «в Украине».Фото: скрин с видео
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Блогер Татьяна Гартман не перестает разбирать ошибки российских телеведущих. Вот и в новом выпуске шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» нижегородка пристыдила корреспондента НТВ и блогера Юрия Дудя. А под конец досталось и всемирно известному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер. Однако началась свежая порция разбора полетов с небольшой лекции.

"Училка" Татьяна Гартман прошлась по Юрию Дудю и Ирине Винер.Также в новом выпуске своего авторского шоу нижегородка объяснила как правильно говорить: в Украину или на Украину.

«Училка» отметила, что одни говорят «в Украине», другие - «на Украине». Но как же правильно?

- Обратимся к классике. И Пушкин, и Толстой, и Чехов, и Гоголь предпочитали предлог «в». Филологи объясняли это тем, что все дворяне знали французский язык, в котором нет предлога «на», который употреблялся бы с географическими объектами, - начала Татьяна Гартман. - В советское время было принято говорить «на Украине», но в 1993 году правительство Украины обратилось к руководству РФ с просьбой употреблять предлог «в» по отношению к их государству.

В общем, теперь в официальных документах так и пишут «в Украине», однако литературной нормой остался предлог «на». Таким образом оба варианта верны. Чего нельзя сказать про прилагательное «украинский», ударение в котором - строго на первую «и». Хотя не все журналисты это знают.

- Она пыталась укрАинский сбор денег организовать, - заявил Юрий Дудь в своем блоге.

А спустя какое-то время снова выдал: «Интересно, что Севастополь совершенно не укрАинский город».

Не обошлось в новом выпуске «Училки» и без позорных, по словам Гартман, ошибок. В этот раз проштрафилась ведущая программы «Утро начинается» на Первом канале Ирина Пудова.

- Когда у тебя день рождениЕ? - поинтересовалась она у гостя.

- Очень неприятная ошибка! - затряслась Татьяна Гартман. - Мне даже неудобно напоминать, что в этом словосочетании «день» - главное слово, а «рождения» - зависимое, стоящее в родительном падеже.

Под раздачу попал и корреспондент НТВ Антон Талпа, зачем-то сказавший: «Отправились в кафе, где угощают кофеМ и булочками….» А в следующем сюжете еще раз повеселил грамотеев: «Итогом этого противостояния стало то, что Евгению Паку нанесли удар головой по стулу».

- Невозможно представить картину происходящего! Кто нанес удар? И чем именно: головой или стулом? Очень странная история, - замахала руками «училка».

Напоследок нижегородский блогер прошлась по тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер, которая в гостях у Владимира Познера сказала: «Нет организации труда и медикАментов, которые употребляют спортсмены».

Как справедливо отметила учительница русского языка, правильно все же говорить «медикамЕнтов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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