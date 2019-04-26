2019-04-26T13:41:19+03:00
Общество

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Великой Победе, находятся в плачевном состоянии

Активисты Общественного народного фронта провели рейд по Нижнему Новгороду
Юлия ДАНЧЕНКО
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Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянииМусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянииФото: Юлия ДАНЧЕНКО
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С приближением 9 мая жители больше стали обращать внимания на мемориалы, которые посвящены нижегородцам, погибшим в Великой Отечественной войне. И оказалось, что некоторые мемориалы находятся в ужасном состоянии.

- Это просто позор! – возмутился местный житель, гуляющий возле мемориала «Вечный огонь» на Автозоводе. – В прошлом году было еще более или менее, а в этом году здесь страшно ходить.

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянии Фото: Юлия ДАНЧЕНКО

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянииФото: Юлия ДАНЧЕНКО

Во многих местах плитка начала выпадать, и вместо того, чтобы заменить ее, дыры стали замазывать цементом. Мешок с сухой смесью и песок валялись тут же, а сырые заплатки даже не огородили, а потому пешеходы, не заметив их, наступили, делая ямы.

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянии Фото: Юлия ДАНЧЕНКО

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянииФото: Юлия ДАНЧЕНКО

- Надо не уважать себя, чтобы заменить плитку такими замазками, это не профессионально и убого, - негодовал заместитель руководителя городского совета ветеранов Юрий Голубев. - В 1980-м году, когда открывали этот мемориал, я был капитаном и вместе со своими солдатами, мы давали салют в часть открытия. Это был большой праздник, была масса народа, все было очень красиво, а сейчас все в отвратительном состоянии.

Неоднозначное впечатление осталось и от посещения мемориала, посвященного комсомольцам-канавинцам на Июльских днях. Видно, что территорию приводят в порядок, но вечный огонь почему-то не горит, да и сама горелка вся засыпана мусором.

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянии Фото: Юлия ДАНЧЕНКО

Мусор, дыры и цементные заплатки: мемориалы, посвященные Дню Победы, находятся в плачевном состоянииФото: Юлия ДАНЧЕНКО

А вот мемориал возле гимназии №53 на улице Бекетова, на который некоторое время назад жаловались нижегородцы, порадовал своей чистотой.

- Хорошо, что есть и такие примеры, - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян. – А по поводу мемориала в Автозаводском районе и мемориала, посвященному комсомольцам-канавинцам, мы обязательно будем обращаться в администрацию города и выяснять, почему эти мемориалы находятся в таком состоянии. Обычно администрация достаточно быстро реагирует на наши обращения, надеемся, что в этот раз будет то же самое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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