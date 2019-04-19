2019-04-19T17:42:24+03:00
Общество

Глеб Никитин дал старт Global City Hackathon в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород стал первым городом, где реализуется это проект
Василий КРОТОВ
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Глеб Никитин дал старт Global City Hackathon в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин.Глеб Никитин дал старт Global City Hackathon в Нижнем Новгороде. ФОТО: Александр Воложанин.
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Сегодняшний день стал по-настоящему знаковым для Нижегородской области – глава региона Глеб Никитин, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов дали старт Global City Hackathon .

- Действительно, для нас это настоящий прорыв. Причем не только для Нижнего Новгорода, но и для всей страны, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Этот хакатон – первый в истории страны, проходящий в таком формате. В нем участвуют исследователи, маркетологи, социологи и специалисты из области высоких технологий из многих стран мира. Надеюсь, что мы по итогам хакатона получим не только прорывные идеи и решения, но и продолжим работать со многими участниками уже над реализацией тех предложений, которые вы сформируете.

В ходе мероприятия глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал о тех планах, которые должны быть реализованы благодаря хакатону.

- Первый горизонт нашей работы – это то, что мы делаем сегодня: автоматизируем отдельные процессы и вырабатываем точечные решения для тех или иных задач, - заявил Владимир Панов. - Предполагаю, что к 2021 году от накопления опыта мы перейдем к вертикальным отраслевым решениям. И третий горизонт – соединение отраслевых решений в одну общую концепцию цифрового управления городом.

Между тем, проблемы городского развития сейчас актуальны не только в России – во всех странах мира они выходят на первый план.

- Я очень рад тому, что именно Нижний Новгород стал сегодня драйвером движения по городскому развитию, - заявил заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин. - Нижний Новгород всегда был не только промышленным центром, но и образцом для подражания для других городов: первый трамвай, первая городская канализация в России, а сегодня – первый хакатон в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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