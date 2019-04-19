На фестивале «Арзамасский гусь» выступит группа «Леприконсы»

Полным ходом идет подготовка к кулинарному фестивалю «Арзамасский гусь» (0+), который 25 мая в 8-й раз организует АО «АПЗ» на территории профилактория «Морозовский». Сегодня – своеобразная шпаргалка по музыкально-развлекательным событиям главной сцены.

Весь день фестиваль «Арзамасский гусь» будет звучать лучшими голосами и музыкальными инструментами Нижегородской области. На главной сцене выступят Заслуженный артист России Валерий Семин, лауреат всероссийских и международных конкурсов Майя Балашова в сопровождении коллектива «Style-Quartet», группа «Пэчворк». Ритма добавит и кулинарно-барабанное шоу от группы «Ветер Фанга».

Фестиваль продолжает поддерживать и местных исполнителей: на сцену выйдут обаятельные «Водоватовские ребята», молодые вокалисты Арзамаса и Арзамасского района.

Также на главной сцене вас ждут торжественная церемония открытия, прямые включения с увлекательных и познавательных кулинарных площадок, награждение победителей и призеров состязания в приготовлении барбекю, конкурсы, подарки.

Хедлайнером фестиваля станет группа «Леприконсы» и знатный белорусский рок! А значит, знакомые всем песни и, соответственно, танцы! Как говорится, «хали-гали, паратрупер - на «Гусе» нам будет супер»!

Закрепить яркие впечатления можно будет у пруда, где по традиции торжественно спустят арзамасского гуся на воду в плавание до следующего года и прогремит фейерверк. А еще зрителей ждет необыкновенный, эффектный, музыкальный воздушно-водный сюрприз.

Факт

Слова «Хали-гали», «Паратрупер» и «Супер-восемь» самой известной песни группы «Леприконсы» - это аттракционы в Парке Челюскинцев в городе Минске.