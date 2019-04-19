«Забыла ведь наверняка обо мне? А я нет»: Родители жертвы маньяка Дмитрия Макарова рассказали, как их дочь попала в руки психопата

В Нижнем Новгороде начался суд над маньяком Дмитрием Макаровым, похитившим и державшим в сексуальном рабстве молодую девушку. Напомним, эта история прогремела на всю Нижегородскую область в мае 2018 года. Тогда полицейские обнаружили в одном из гаражей Автозаводского района 18-летнюю нижегородку. Она была изнасилована и находилась в полубессознательном состоянии. Как вскоре выяснилось, владельцем этого гаража оказался 44-летний Дмитрий Макаров. Вскоре после задержания мужчина был помещен в психиатрическую клинику, откуда сбежал в декабре 2018 года. Его побег наделал немало шума по всему Нижнему Новгороду.

Поиски маньяка продолжались в течение трех месяцев. Задержать его удалось только 26 марта 2019 года. Как оказалось, все это время он жил в квартире своей сожительницы в Автозаводском районе. К удивлению нижегородцев, после задержания мужчину вернули в ту же психиатрическую клинику, откуда он сбежал перед Новым годом. Сейчас в суде Автозаводского района начался суд над Дмитрием Макаровым. Сами заседания проходят в закрытом режиме. Однако «Комсомолке» удалось встретиться с родственниками потерпевшей, которые рассказали о том, как 18-летняя девушка угодила в руки маньяка.

«Он сказал, что ему 30 лет»

С Дмитрием Макаровым студентка первого курса одного из нижегородских вузов Елизавета Гагина (имя героини изменено – прим. Ред.) познакомилась совершенно случайно еще в ноябре 2017 года. В тот день она поехала на Автозавод, чтобы встретиться с одногруппниками. Тут-то к ней и подкатил Дмитрий Макаров.

- Девушка, а у вас шнурки развязались, - плоско пошутил 44-летний ловелас, улыбаясь и кивая на ее сапоги.

- Очень смешно! – отрезала та. Но Макаров не унимался – шутил, сыпал жаргонами и настойчиво пытался выманить у нее номер телефона. Слово за слово девушка с ним разговорилась и продиктовала заветные цифры.

- Я сама не знаю, как это получилось, - позднее оправдывалась Лиза в ответ на укоры родителей. – Он так на меня наседал, что я согласилась.

Поначалу девушка надеялась, что эта оплошность ей ничего не будет стоить – однако вскоре Дмитрий взялся ей названивать.

- Я сама лично видела, как Лизин телефон буквально разрывался от звонков, но она не брала трубку, - вспоминает бабушка девушки Лидия Е. - После того, как мы ее отругали, она не хотела заводить с ним знакомство. По крайней мере, она так говорила.

В действительности же внимание взрослого мужчины – пусть даже маргинального на вид - льстило молоденькой девушке. Тем более что ей он представлялся не таким уж и зрелым - на все расспросы он отвечал, что ему всего 30 лет. По своей неопытности студентка ему верила. Изредка, втайне от родителей, она продолжала с ним перезваниваться. О том, что Дмитрий так никуда и не исчез из жизни их дочери, родственники узнали лишь спустя несколько недель.

- Мы гуляли с Лизой по торговому центру и уже собирались домой, как вдруг она сказала, что нас довезет до дома Дмитрий, - вспоминает 18-летняя сестра девушки Олеся. – Тогда-то я впервые его и увидела. Он сразу произвел на меня отталкивающее впечатление – хамоватый и грубый мужлан. Видно было, что ему никакие не 30, а все 50 лет. Выйдя из машины, он обратился к нам со словами: «Ну что, целоваться будем?» Я, конечно, была в шоке от такого обращения. Но Лиза, казалось, не обратила на это никакого внимания. Еще мне запомнилось, что рядом с торговым центром лежали два ломика, оставленные дорожными рабочими. Так он сразу их прихватил и бросил в багажник – мол, мне в хозяйстве сгодится.

К счастью, до дома Дмитрий доставил их без приключений, хотя и пытался по дороге заигрывать с Лизой. На прощание он пригласил девушек на концерт Елены Темниковой, который как раз проходил в городе по случаю выборов.

- Да ладно вам, соглашайтесь, - уговаривал он. – Я вас отвезу и туда, и обратно – в 11 уже дома будете.

К удивлению сестры Лиза согласилась. Отпускать ее одну в столь рискованное приключение Олеся не решилась и поехала вместе с ней. Сам Дмитрий на встречу тоже приехал не один - с ним был 25-летний брат и его друг. Весь вечер мужчины не отходили от девушек, а потом отвезли их домой.

- Он, конечно, пытался обнять Лизу и поцеловать, - признает Олеся. – Несколько раз предлагал начать встречаться. Уговаривал ее задержаться после концерта подольше. Но она отметала его ухаживания: «Ничего не будет, не надейся».

Таких гаражей у Дмитрия Макарова был не один десяток.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Я подарю тебе подарок»

Казалось, Дмитрий Макаров внял словам девушки и после этого концерта целых полгода не давал о себе знать. Лиза уже думала, что настойчивый поклонник о ней забыл, как вдруг в ее день рождения, 16 мая, он позвонил.

- Ну что, с совершеннолетием тебя! – весело хохотал в трубку Дмитрий. – Забыла ведь наверняка обо мне, а я нет! Давай через пару дней встретимся, отвезу тебя в торговый центр – выберешь себе подарок. К трем часа верну тебя домой в целости и сохранности!

Мысль о подарке была заманчивой и девушка согласилась. Сказав родителям, что едет в институт, она отправилась на встречу с Дмитрием. Единственная, кто знала правду, была Олеся.

- Около трех часов она написала, что немного задержится, а потом ее телефон умолк – ни звонков, ни сообщений, - вспоминает Олеся. – Мы пытались ей дозвониться, но телефон был вне зоны доступа. Когда я рассказала родителям, что Лиза уехала с Дмитрием, мы пытались определить его местонахождение через специальное приложение, но все без толку.

Так прошел вечер, потом ночь, наступило утро. Перепуганное семейство уже думали обратиться в полицию, как вдруг те сами позвонили.

- А вы Лизу давно видели? Со вчерашнего дня не можете найти? – интересовался участковый. – Так вот ее нашли – в гаражах на Автозаводе. Да, вроде живая. Но без сознания. Срочно приезжайте в больницу.

«Куда ты от меня денешься?»

По воспоминания Лизы, в тот день Дмитрий встретил ее около института. Вот только повез ее не в торговый центр, как обещал, а на озеро.

- Ты посмотри, какая погода чудесная стоит, - отшучивался он. – Грех в такой день не погулять. Заодно и твой день рождения отметим - у меня и шампанское с собой. А не хочешь шампанского, у меня сок с собой!

На безлюдном озере Дмитрий начал вести себя совсем вызывающе – хватал ее за плечи и старался поцеловать. Поначалу она сопротивлялась, но силы были не равны. В панике она попыталась позвонить родителям, но Дмитрий выхватил у нее телефон.

- Да куда ты тут от меня денешься? – орал он, выключая телефон. – А попытаешься бежать, так получишь.

В подтверждение своих слов он ее ударил. Внезапно в глазах все поплыло, и она отключилась. Как оказалось впоследствии, ей в сок Дмитрий подмешал психотропные вещества.

О том, что случилось дальше, сама Лиза не помнит. Зато случайные свидетели преступления не могут забыть увиденного до сих пор. Оказавшись на следующее утро в гараже Дмитрия, они увидели жуткую картину.

- Всюду были перевернутые канистры, разлитое машинное масло и целый арсенал окровавленных секс игрушек, - вспоминают участники гаражного кооператив «Чайка», вошедшие в бокс вслед за полицейскими. - Прямо на полу полутемного помещения, скорчившись в неестественной позе, лежала совсем молоденькая девушка. Ноги и живот у нее были перепачканы кровью. Сам Макаров тоже был весь в крови. Мы уже думали, что девушка мертва, как вдруг она слабо захрипела.

После побега начал выслеживать свою жертву

Когда ее привезли в больницу, Лиза была в тяжелейшем состоянии – врачи неделю боролись за ее жизнь. В 18 лет девушка перенесла две сложнейшие операции и едва не стала инвалидом. Врачи открыто говорили – еще какой-то час и ее бы уже не спасли. Пришла в сознание девушка только спустя неделю. О том, что случилось в тот страшный день, она помнит отрывочно. Память до сих пор к ней полностью не вернулась.

- Первые несколько месяцев Лиза вообще не могла спать по ночам, - вспоминает мама девушки Лидия. – Она была в тяжелейшем физическом и психологическом состоянии. Да и сейчас еще полностью не восстановилась.

Сбежать из психиатрической клиники Дмитрию Макарову ничего не стоило.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Масла в огонь подлил побег Дмитрия Макарова из психиатрической клиники. Оказавшись на свободе, первым делом он начал выслеживать свою жертву.

- Не знаю как, но он узнал адреса всех наших родственников – приезжал к бабушке, тете и к нам, - вспоминает мама Лизы. – Кроме того, он постоянно названивал самой Лизе и, угрожая расправой всей семье, требовал изменить показания. Дескать, у них все было по обоюдному согласию. Мы были очень перепуганы! Мы писали заявления в полицию, но те все никак не могли его найти. Саму Лизу все это время мы прятали. Она даже в институт из-за этого не ходит – пришлось взять академ на год.

Сейчас в суде Дмитрий старается всячески походить на сумасшедшего – говорит путано и сбивчиво, словно не понимая вопросы судьи. Вот только действительно ли он такой сумасшедший, как хочет казаться

- Да, у него есть справка от психиатра, - рассказывают знакомые Дмитрия. – Но на самом деле он абсолютно здоров. Раньше он из тюрьмы не вылезал: то за кражу, то за изнасилование сидел. Но потом мама помогла ему сделать справку, что он якобы невменяемый. Сейчас она уже на пенсии, а раньше в психиатрической клинике работала - вот связи и остались. После получения справки жизнь у него заметно наладилась. Чтобы он ни натворил, уже идет не в тюрьму, а в психушку. Полежит там несколько месяцев - и опять на свободе. Иногда он там просто так пролечивался, для подтверждения диагноза. Последний раз побывал там в мае 2018 года, за несколько дней до изнасилования этой девушки.

Поведение Дмитрия Макарова действительно трудно назвать безумным – свою жертву он тщательно выслеживал и даже дождался совершеннолетия, чтобы не угодить под статью о педофилии.

- Как рассказали нам следователи, таких жертв у него уже 14 – и всем по 18 лет, - поделилась мама Лизы Лидия. – Вот только писать заявления большинство отказываются – кто-то боится огласки, а кто-то очередного побега маньяка. К сожалению, у нас нет никакой гарантии, что Дмитрий окажется за решеткой. Ведь даже после побега его опять вернули в психиатрическую клинику.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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