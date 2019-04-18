2019-04-18T17:09:44+03:00
Общество

«Будто танки прошлись»: Жители Автозавода жалуются на разбитую брусчатку около Вечного огня

«Комсомольская правда» узнала, что с этим планируют делать местные чиновники [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ
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Душещипательной историей поделилась нижегородка в паблике «Типичный Нижний» 17 апреля.

- Проходя мимо Вечного огня на Автозаводе, увидела такую картину. Стоит дедушка с палочкой, в орденах и плачет. Спросила, что случилось. Говорит: Что творится, посмотрите! К Вечному огню не подойти - дорога убитая. Аллея славы превратилась в аллею позора, - рассказала Любовь. - Не смогла ни сделать фото дороги. Ощущение, будто танки прошлись. Впереди 9 Мая, этот ужас планируют убрать или это уже вполне нормально?

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

Подписчики подтвердили: проблемы с благоустройством имеются.

- В этом сквере нет ни одного фонаря, деревья требуют кронации. Идешь как в лесу дремучем. Позор! - написала Линда Морева.

- Брусчатка больше всего побилась в местах большого скопления народа, а именно свадебных церемоний, приезжающих к Вечному огню, - добавил Максим Зет. - А так да, плохое качество брусчатки, не пережившей межсезонье.

Фото: https://vk.com/typical_nn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/typical_nnФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Автозаводского района. Там сообщили, что эта территория находится не в муниципальной собственности, а, значит, никакие капитальные работы по благоустройству парка Славы за счет бюджета города провести нельзя.

- Сейчас решается вопрос передачи недвижимого имущества мемориального комплекса парка Славы из федеральной в муниципальную собственность, - отметили в управлении благоустройства и содержания дорог администрации Автозавода.

Между тем с 12 апреля на территории парка начался частичный ямочный ремонт брусчатки с применением бетонного раствора. Кроме того, там ежедневно убирают мусор. А в рамках месячника по благоустройству 20 апреля в парке должен состояться общегородской субботник с участием чиновником и учащихся района.

В администрации добавили, что ко Дню Победы отремонтируют и покрасят обелиски на кладбище «Старо-Автозаводское», в поселках Гнилицы, Нагулино, Новое Доскино, МР «Доскино», а также на улицах Поющева и Политбойцов. Приступить к работам планируется с 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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