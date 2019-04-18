На горнолыжных склонах «Новинок» и «Хабарского» за прошедший сезон побывали гости из 58 регионов страны

Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2, определила средний возраст гостей и самый популярный месяц горнолыжного сезона. В число исследованных курортов также попали нижегородские спортивные комплексы – «Хабарское» и «Новинки».

Tele2 проанализировала активность абонентов с декабря 2018 года по март 2019 года на основе технологий «больших данных». В общей сложности клиенты Tele2 во время пребывания на 36 главных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Абоненты активно общались по телефону, хотя рост потребления голосовых услуг оказался более скромным. В целом клиенты проговорили примерно 280 млн минут, что в 2,2 раза превышает результат сезона 2017-2018 годов.

Абоненты Tele2, посетившие нижегородские горнолыжные комплексы «Хабарское» и «Новинки», за прошедший сезон проговорили в общей сложности около 13 дней. Это втрое больше, чем продолжительность звонков, совершенных абонентами оператора в течение прошлого сезона в 2017-2018 гг. Аналогично выросло общее число звонков, зафиксированных на этих курортах в сети Tele2 в данный период. При этом кратными темпами растет и интернет-активность отдыхающих спортсменов. Например, в «Новинках» объем скачанного в сети оператора data-трафика в этом сезоне превысил 60 Тб, что соответствует онлайн-просмотру более 30 000 фильмов в стандартном качестве. А количество скачанных гигабайтов в «Хабарском» в 5 раз превысило аналогичный показатель прошлого сезона.

Интересно, что серьезный рост мобильной активности не связан с увеличением числа гостей нижегородских курортов в сети Tele2. Общее количество абонентов оператора, посетивших оба спортивных комплекса, практически не изменилось год к году – абоненты стали больше общаться по мобильному. В «Новинках» и «Хабарском» в этом сезоне побывали гости из 58 регионов страны против 55 регионов в прошлом году. Среди тех, кто приехал впервые, – абоненты Tele2 из Барнаула, Камчатки и Сахалина.

Аналитика показала, что наибольшей популярностью нижегородские спуски в этом сезоне пользовались у гостей из Москвы, Чувашии и Владимирской области. А самые длительные каникулы на горнолыжных комплексах Нижегородской области провели абоненты Tele2 из Бурятии, Курганской области и Республики Коми. В среднем гости из этих регионов оставались в гостях у нижегородцев до десяти дней. Также большой популярностью спортивные клубы пользовались и у местных абонентов оператора – при этом нижегородские пользователи проводили на спусках в среднем от 2 до 4 дней.

Средний возраст клиента Tele2, который отдыхал в «Хабарском» и «Новинках» в этом сезоне, – 40 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь. Доли мужчин и женщин, путешествовавших на нижегородские курорты, распределяются примерно одинаково: 51% и 49% соответственно.