Администрация Нижнего Новгорода закупит 200 новых автобусов

Администрация Нижнего Новгорода готовится закупить 200 новых автобусов на газомоторном топливе. Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал на встрече с жителями Ленинского района.

Таким образом, по словам Владимира Панова, можно будет увеличить количество машин там, где их не хватает и уменьшить интервалы между автобусами. Помогут улучшить ситуацию и 30 автобусов-гармошек. Мэр пообещал, что уже этим летом они все будут отремонтированы "Группой "ГАЗ" и выйдут в рейс.

Кроме того, мэр заявил, что как только решится вопрос с новыми автобусами, городская администрация займется электротранспортом, в частотности троллейбусами и трамваями. А вот предложение жителей о покупке электробусов глава города отмел, сказав, что они слишком дороги. Один электробус стоит 30 тысяч рублей, а комфортабельный автобус – 9 тысяч рублей. Но поскольку технологии дешевеют, то и цена на электробусы, по мнению мэра, тоже упадет. И тогда можно будет рассматривать вопрос о покупке.

Также Владимир Панов рассказал, что мэрия планирует заменить пути метрополитена на более современные, которые в разы уменьшают вибрацию от поездов. Тем самым уменьшить негативное воздействие метрополитена на рядом стоящие здания.