Умерла известный нижегородский педагог Елена Дейч

Известный нижегородский педагог Елена Дейч скоропостижно скончалась сегодня, 20 апреля. Об этом на своей странице в социальных сетях написала Анна Вингурт.

Долгое время Елена Дейч была директором школы №101 в Ленинском районе Нижнего Новгорода, а в последнее время работала начальником управления в управлении образованием Ленинского района.

По словам друзей, она скончалась в реанимации после долгой болезни. За время болезни Елена Дейч перенесла два инсульта.

- Очень болела в последние месяцы, - написала Анна Вингурт. - Очень-очень. А как Елена Ефимовна умела при этом держаться, мы все знаем.

На страничке Елены Дейч друзья и знакомые оставляют свои соболезнования.

- Господи, да как же так? Не верю! Столько в ней было энергии и жизни! Какой замечательный человек и педагог! Большое горе, - написала Наталья Трефилова.

- Муж работал с Еленой в райкоме комсомола, сплошные восторги были всегда! – вспоминает Ирина Кулакова. А позже она с невероятной гордостью показывала нам свою школу. Я только слюни пускала, так там было хорошо. Как же горько.