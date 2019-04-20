Серые щи и гороховый кисель: Наталья Барбье рассказала о Нижнем Новгороде на Первом канале

Нижний Новгород очень быстро развивается, но вместе с тем, в нашем городе осталось много старинных домов, а наша область – родина одной из самых известных народных промыслов – хохломской росписи. Другими словами, здесь есть, что посмотреть. Заинтересовалась Нижний Новгородом и телеведущая Наталья Барбье, которую многие знают как ведущую «Идеального ремонта». В середине марта она приехала в наш город вместе со съемочной группой Первого канала, чтобы снять выпуск для передачи «Живая жизнь». Обещали, что программа выйдет 6 апреля, но сюжета о своем городе нижегородцам пришлось ждать аж до 20 апреля.

Первое место, где оказалась Наталья Барбье – это Чкаловская лестница. Ступеньки, как все туристы, она считать не стала, и очень быстро переместилась в Нижегородский кремль. Ни одного общего вида кремля в передаче, к сожалению, не было, зато показали, как изнутри выглядят Пороховая и Коромыслова башни. Там же телеведущая встретилась с реконструкторами, которые каждый год устраивают костюмированные представления-реставрации.

Просто так смотреть на доспехи Наталья Барбье не стала и решила примерить их на себя.

- Вы издеваетесь над пенсионеркой, - засмеялась телеведущая, ощутив тяжесть доспехов.

Но несмотря на это, она весьма ловко управлялась с мечом. А потом и копь бросила так, что она застряло в стене кремля.

Побывала съемочная группа в Арсенале, которые славится выставками современного искусства. Но вместо чего-то современного, Наталья решила показать телезрителям истинно народные развлечения с танцами и большим столом со старинными кушаниями. Особенно впечатлили столичную гостью серые щи и гороховый кисель.

Прокатилась Наталья Барнье на канатной дороге, не забыв перед этим приобрести карту гостя, позволяющую посещать музеи и передвигаться на общественном транспорте со скидкой. Также съемочная группа Первого канала погуляла по Большой Покровской, побродила по зданию Центробанка, росписями которого гордятся все нижегородцы, даже те, кто там никогда не был, но очень много слышал о них, и заглянула в Музей фотографии.

Однако, судя по отзывам очевидцев и фотографиям в социальных сетях, которые были сделаны во время съемок в Нижнем Новгороде, Наталья Барбье покаталась на воздушном шаре, съездила в Семенов, где своими глазами наблюдала за работой мастериц, расписывающих изделия хохломской росписью. Но ничего их этого в выпуск «Живой жизни» не вошло.

Тем не менее, после посещения Нижнего Новгорода на своей страничке в социальной сети телеведущая поблагодарила нижегородцев за теплый прием.

- Спасибо, Нижний, за чудесный прием, показали столько, что не знаю как это в одну программу все влезет.. Мощный город, мощная история, мощная река, то есть две реки, Волга и Ока, ну, а люди - люди золото. Хочу вернуться,- написала Наталья Барбье.