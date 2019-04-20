Прогноз погоды на выходные 20-21 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде: ясно и без осадков

Нынешние выходные порадуют нижегородцев хорошей погодой. По данным гидрометцентра России, в Нижнем Новгороде будет яркое солнце, слабый ветер и никаких осадков.

Днем в субботу, 20 апреля, будет солнечно. Температура воздуха поднимется до +12 градусов. Хотя в течение дня синоптики прогнозируют облачность. Южный ветер тоже будет не сильным – всего 1 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. Немного усилится ветер и будет дуть со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.

Днем в воскресенье, 21 апреля, также будет солнечно, однако иногда облака все же будут набегать – синоптики прогнозируют, небольшую облачность. Воздух прогреется до +14 градусов. Ветер изменит свое направление на северо-западный. Однако дуть будет не сильно, его скорость составит всего лишь 1 м/с. Немного вырастет атмосферное давление – до 756 мм рт.ст. Ночью столбики термометра упадут до +5 градусов. Ветер снова поменяет свое направление на западный и будет дуть со скоростью 2 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.