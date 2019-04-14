2019-04-14T17:49:45+03:00
Общество

«Три поколения на одной скамейке»: Наталья Водянова умилила поклонников трогательным снимком

В гости к супермодели в Париж снова приехала любимая бабунечка
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Наталья Водянова умилила поклонников трогательным снимком.Наталья Водянова умилила поклонников трогательным снимком.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Супермодель Наталья Водянова в очередной раз растрогала своих поклонников – на этот раз поводом стал приезд любимой бабушки красавицы Ларисы Гавриловны. Наталья Водянова уже не раз признавалась в своей самой искренней любви к бабунечке.

- Три поколения на одной скамейке, - написала супермодель в Instagram, опубликовав снимок с сыном и любимой бабушкой. - Гулливер и лилипуты. С бабуней и своим малышом Лукасом Портманом. Всем солнечного воскресенья!

Буквально за считанные часы запись набрала больше 27 тысяч лайков. Поклонники искренне восхищались красавицей Натальей Водяновой и ее семейством.

natasupernovanatasupernova
3 generations 1 bench happy Sunday from our family to yours ps: yes granny is back Гулливер и лилипуты. С бабуней и своим малышом @lucas_portman Всем солнечного воскресенья!
28541 отметок «Нравится»149 комментариевInstagram

- Пусть у вас в гостях Ларисе Гавриловне будет так же хорошо, как дома, - написал pavlin59. - Какое счастье, что ваши детки и вы купаетесь в лучах любви бабушки и прабабушки.

- Красивая семья! Парень the best, - отметили девушки сногсшибательный вид красавца Лукаса.

- Какие приятные вы, видно очень цените и любите друг друга, - обратили внимание другие поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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