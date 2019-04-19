Массовое отравление угарным газом в Нижегородской области

Необычное массовое отравление произошло вчера, 18 апреля 2019 года, в Дзержинске в магазине «Магнит» на улице Циолковского. Ничего не подозревающие покупатели, пока прогуливались с корзинами между полок, надышались угарным газом.

Произошло массовое отравление из-за того, что сотрудники «Магнита» не хотели закрывать магазин, после того, как у них отключили электричество. Вместо этого они завели дизельный генератор. Чудо-машина вновь подарила свет сотрудникам и покупателям магазина. А вместе с ним и угарный газ. А поскольку сотрудники магазина по каким-то причинам решили установить его прямо в помещении, то ядовитый газ травил всех, кто находился в магазине. В результате, трех женщин увезли на «скорой».

- По информации администрации ГБУЗ НО "Городская больница № 7 города Дзержинска" 18 в приемный покой больницы в период с 13.00 до 13.40 двумя каретами Скорой медицинской помощи были доставлены три пациентки с диагнозом: «Острое ингаляционное отравление продуктами горения», - рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

После оказания медицинской помощи две пациентки, состояние которых оценивалось как легкой степени тяжести, отказались от госпитализации и были отпущены домой. Третья пациентка, состояние которой врачи оценили как средней степени тяжести, осталась в больнице под присмотром врачей.

По данным больницы, анализы крови на карбоксигемоглобин и метгемоглобин направлены в токсикологический центр нижегородской больницы № 33.

В настоящий момент состояние оставшейся пациентки оценивается как удовлетворительное.