2019-04-12T16:29:51+03:00
Общество

В нижегородской больнице № 39 провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга

Операция длилась 5,5 часов и прошла успешно
Василий КРОТОВ
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В нижегородской больнице № 39 провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга. ФОТО: Министерство здравоохранения Нижегородской области.В нижегородской больнице № 39 провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга. ФОТО: Министерство здравоохранения Нижегородской области.
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Очередной прорыв в медицине был сделан на днях в Нижнем Новгороде. В государственной клинической больнице № 39 провели уникальную для Нижнего Новгорода операцию по удалению злокачественной глубинной опухоли головного мозга.

- При проведении этой операции применялась современная микрохирургическая техника под нейронавигацией, что позволяет минимизировать операционную травму, - сообщают специалисты. – Кроме того, использовалась интраоперационная нейрометаболическая навигация и интраоперационный УЗИ датчик системы «BK Medical flex focus» . Его особенность в том, что ультразвуковой датчик помещается не на поверхность тела пациента, а непосредственно в рану. Благодаря этому удается точно определить местоположение опухоли и получить ее качественное изображение.

Провел операцию профессор, руководитель Нижегородского нейрохирургического центра имени Фраермана Леонид Яковлевич Кравец – член правления Ассоциации нейрохирургов России, член Европейской ассоциации нейрохирургов (EANS) и Американской ассоциации нейрохирургов.

- Сейчас цифровые технологии - это не пустые слова. Мы не видим опухоль, она в глубине, но нам нужно очень точно представлять её связь с другими анатомическими образованиями, - объясняет Леонид Кравец. - Аппарат дает очень четкую картину: мы на нетронутый еще мозг накладываем датчик и видим картину опухоли, видим ее границы, видим соотношение ее с сосудами

По словам медиков, во время операции была произведена резекция глиобластомы значительных размеров – более 5 сантиметров. Она была расположена между двумя полушариями головного мозга. Сама операция длилась около 5,5 часов и, к счастью, прошла успешно.

- Сейчас не осталось ни одного участка головного мозга, куда бы мы не могли дойти. Любую локализацию мы оперируем, в том числе и ствола головного мозга, где находятся самые важные центры: сердцебиение, дыхание, сосудистый тонус, - заявил заведующий 2-м нейрохирургическим отделением Городской клинической больницы №39 Денис Никитин

Кстати, только за 2019 год в этом отделении по программе высокотехнологичной медицинской помощи были прооперированы уже 60 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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