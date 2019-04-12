2019-04-12T12:20:30+03:00
Общество

Нижегородская область оказалась на 45-м месте в рейтинге безопасности дорог

В зоне высокой дорожной опасности регион оказывается уже не первый год
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская область оказалась на 45-м месте в рейтинге безопасности дорог.Нижегородская область оказалась на 45-м месте в рейтинге безопасности дорог.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородская область заняла 45 место в рейтинге безопасности российских дорог за 2018 год. Соответствующие данные опубликовал МОЦ «За безопасность российских дорог». Всего в рейтинг вошли 50 регионов с населением свыше 1 миллиона человек. При его составлении учитывались количество аварий из-за неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в этих ДТП, размер автопарка и протяженность региональных автодорог.

- В данном ежегодном рейтинге Нижегородская область оказалась на 45-м месте, - сообщают составители рейтинга. – Общее число ДТП в 2018 году из-за неудовлетворительных дорожных условий составило здесь 3543 аварии. В них погибли 303 человека. Еще 4339 человек получили ранения. По сравнению с прошлым годом Нижегородская область опустилась в этом рейтинге на одну позицию.

Кстати, в региональном минтрансе уже пообещали проанализировать причины осложнения дорожной обстановки в 2018 году по сравнению с 2017 годом, чтобы принять меры по улучшению ситуации.

- Вопросы безопасности дорожного движения отражены в показателях нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», внимание к ним максимальное, - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. - Что касается ликвидации очагов аварийности на дорогах, это нужно делать сразу: выявили очаг – взяли в работу, не дожидаясь подведения статистики по году. Мы так начали работать с ГИБДД в 2018 году, продолжим и в этом. В 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась аварийность на автодорогах вне населенных пунктов, но в городах дорожная обстановка обострилась. Анализ показывает, что большое количество аварий происходит из-за пренебрежения конкретным водителем требований ПДД. Большинство аварий – это лобовые столкновения. Мы разрабатываем комплекс мер по ликвидации основных причин ДТП. Сейчас обсуждается, например, установка разделительного ограждения на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде. Также необходимо реализовать комплекс дополнительных мер по организации безопасного движения пешеходов, в том числе инженерные мероприятия: строительство тротуаров, пешеходных дорожек, оборудование уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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