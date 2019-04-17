Пляжи, детские площадки, оригинальные спуски к воде: Щелоковский хутор ждет преображение

Активное благоустройство Щелоковского хутора началось в прошлом году. Тогда рядом со вторым и третьим озерами появились дорожки. В этом году благоустройство продолжится – должны появиться детские и спортивные площадки, красивые спуски к воде и многое другое.

- Мы в своей работе активно применяем технологии социального проектирования, когда запрос на то или иное общественное пространство определяется самими пользователями, жителями. По результатам запроса делается концепция, и ее снова оценивают жители: попала она в точку или нет. По всем общественным пространствам это сделано, – рассказала руководитель АНО «Институт урбанистики» Зоя Рюрикова.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила подробнее узнать о концепции благоустройства.

Северный берег первого озера. Фото: ИРГСНО

Первое озеро

Здесь появляются спортивные площадки с местами для зрителей, спуск у ручья, должна обновиться пешеходная дорожка. Кроме того, появится комфортная пляжная зона.

Не забыли создатели концепции и о парковке. Она будет изготовлена из бетонной георешетки, созданной из демонтированного покрытия вдоль первого озера. Также при входе будут размещаться биотуалеты, в том числе для маломобильных граждан, информационные стенды и навигация.

Предусмотрены возле первого озера две спортивные площадки для командных игр с мобильным сетчатым ограждением. Зимой все ограждения будут демонтироваться, и лыжники смогут беспрепятственно кататься по привычному маршруту. Кроме того, на лыжной трассе появится освещение.

Детский пляж первого озера. Фото: ИРГСНО

На склоне среди деревьев разместится лесной амфитеатр, состоящий из «пеньков», на которых можно отдохнуть и спрятаться в тени в летний зной.

Будет благоустроена и переправа через ручей: здесь появятся плоские ступени из шероховатого бетона, по которым можно безопасно дойти до деревянного подъема и уйти в чащу леса. Дальше по дорожке из набивного покрытия можно дойти до деревянного мостка со скамейками.

Пляж первого озера тоже станет более комфортным: появятся раздевалки, урны, лавочки, вышка спасателя. Также неподалеку будет установлена воркаут-площадка.

Появится на первом озере и отдельный детский пляж с игровой зоной, отдельными лежаками под навесом, своими раздевалками и башней спасателя. Специально для детей резкий обрывающийся берег досыпят песком для плавного спуска в воду с выделенной мелководной зоной.

С северной стороны озера будет прогулочная зона.

Второе озеро

Между первым и вторым озером есть перепад высоты, поэтому здесь предусмотрен благоустроенный спуск. Можно будет спуститься по плавному деревянному пандусу или по деревянной лестнице, которая переходит в деревянный настил, идущий вдоль всего второго озера. Дальше создатели концепции хотят сделать площадку с родником, где можно посидеть или набрать чистой питьевой воды. А на воде, по задумке Института, будет выполнен понтонный круг, где также можно погулять и отдохнуть. Если двигаться дальше. То можно будет попасть на пляжную зону с лежаками, раздевалкой и башней спасателей.

Второе озеро. Фото: ИРГСНО

Со стороны архитектурно-этнографического музея-заповедника будут располагаться биотуалеты, парковка и красивый террасированный спуск к воде.

Возле второго озера будет обустроен и пляж. Здесь также появятся шезлонги, раздевалки, башня спасателей и туалет с комнатой матери и ребенка.

Пляж третьего озера. Фото: ИРГСНО

Третье озеро

Возле третьего озера будет свой биотуалет, отдельная парковка, а также еще одна комната матери и ребенка. Помимо благоустроенного пляжа с раздевалками, шезлонгами и урнами, здесь будут детская и воркаут площадки.