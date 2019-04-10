2019-04-10T15:29:35+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде умер 3-летний мальчик, захлебнувшийся кефиром

По факту гибели малыша назначена судебно-медицинская экспертиза
Анна МИГАЛОВА
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Организована доследственная проверка.Организована доследственная проверка.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Маленький ребенок погиб нелепой смертью в одной из квартир на улице Бурденко Нижнего Новгорода. По словам матери Ирины Ч., которая работает в региональном министерстве здравоохранения, ее 3-летний сын умер, захлебнувшись кефиром. Бездыханное тело Вани она обнаружила около 9.00 7 апреля.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области «Комсомольской правде» подтвердили информацию о гибели мальчика, однако назвать точную причину смерти затруднились.

- Сейчас проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. И пока результатов этой экспертизы нет, делать выводы о причинах смерти нельзя, - заявили в пресс-службе.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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