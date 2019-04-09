Захар Прилепин встретится с читателями в Нижнем Новгороде

Обладатель премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Захар Прилепин приедет в Нижний Новгород с презентацией своего нового романа «Некоторые не попадут в ад» (18+), вышедшего сразу после пятилетия присоединения Крыма и накануне пятилетия начала войны в Донбассе. Встреча с читателями и автографсессия пройдут в книжном магазине на Большой Покровской улице, 46 17 апреля в 18.00.

Презентация нового романа Захара Прилепина прошла в Москве 7 апреля.

- И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал: пусть все отстоится, отлежится - что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу, - поделился Захар Прилепин. - Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в чем-то схожий.

В интервью «Комсомольской правде» писатель признался, что для него Донбасс стал наибольшей реабилитацией событий 91-го года. Мы себя реанимировали как народ, как возможность явиться самозванно и для мужества, и для воинственности, и для поэтичности - сколько песен написано за пять лет! - отметил автор «Обители». - Мы-то думали, что эти вещи давно перестали работать, а это не так. Скажут: слишком дорогая цена, дети погибли, восемь тысяч мирных жителей, а ты про какие-то песни, про героику. Но это реально важно, за счет этого мы и существуем. И я в этой книжке себе вопрос задаю: останется ли это, как остался Ермак, Стенька Разин? Историю Древней Греции помним, а свое вчера забываем...

Вход на встречу с писателем свободный. Возрастное ограничение: 18+.

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Захар Прилепин: Донбасс стал реабилитацией событий 1991-го

В эксклюзивном интервью «КП» известный писатель рассказал о своем новом романе-фантасмагории «Некоторые не попадут в ад», который будет презентован на этой неделе. Военкор «КП» Александр Коц уже прочитал книгу и поговорил о ней с автором (подробности)