«Семенов превратился в игорную зону»: Участковый начал в одиночку бороться с незаконными казино и сам же оказался на скамье подсудимых

- Старший участковый уполномоченный Семеновского городского округа признан виновным в превышении должностных полномочий, - в марте 2019 года сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Следствием установлено, что, получив сведения о незаконном проведении азартных игр и о готовящейся в связи с этим полицейской операции, подсудимый предупредил об этом организаторов игорной деятельности. Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый не признал. Из органов внутренних дел он уволен. Решением суда экс-полицейский приговорен к двум годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в пользу государства.

Казалось бы, история разоблачения «оборотня в погонях» должна только вдохновить жителей Семенова. Но вместо этого местные интернет-сообщества захлебнулись гневными постами с требованием немедленно оправдать полицейского. «Комсомольская правда» выяснила, что же так возмутило жителей Семенова в этой истории.

Деревенский детектив

Воспитанный на фильмах о доблестных полицейских 32-летний Андрей Груздев с детства мечтал надеть погоны - бороться с преступностью, участвовать в погонях, разоблачать бандитские группировки. Поэтому над выбором профессии особенно не задумывался и в 20 лет стал участковым в родном Семенове. Конечно, реальная служба мало походила на голливудские блокбастеры, скорее уж на фильмы об Анискине: то соседи раздерутся, то муж устроит жене сцену с рукоприкладством. На этом фоне появившиеся сообщения о процветающем в городке игорном бизнесе выглядели настоящей информационной бомбой. В то время как по всей стране еще в 2009 году под запрет попали все казино и игровые автоматы, в крохотном городишке с населением в 25 тысяч человек этот бизнес цвел буйным цветом.

- Жены жаловались, что мужья просаживают в этих игровых автоматах по 60 тысяч рублей. Это как минимум 3-4 месячные зарплаты. В какой-то момент Семенов превратился в настоящую игорную зону, - рассказывает Андрей Груздев. - А к кому горожане со всеми этими жалобами идут? Конечно, к участковому. Мы просто обязаны были реагировать. Только недавно я узнал, что борьба с игорным бизнесом вообще была вне нашей компетенции, мы должны были передать это дело вышестоящим органам. Но кто же знал?

Чаще всего в своих заявлениях недовольные горожане указывали на крупный ресторан в центре города - дескать, тут гостей ждало и вкусное меню, и зажигательная музыка, и настоящее казино на десерт. Чтобы поймать организаторов на «горяченьком», действовать нужно было быстро - на организацию проверки у полиции было зачастую всего минут пятнадцать. Чуть промедлишь - и все игроманы разбегутся по домам, а на самом местном «Лас-Вегасе» появится амбарный замок. Несколько раз Андрею с коллегами везло: изымались игровые автоматы, задерживались игроки. Вот только в возбуждении уголовного дела участковому неизменно отказывали.

- Не иначе как «крышует» их кто-то на самом верху, - вздыхали местные жители. Однако в следующий раз снова обращались к участковому.

«А рапорт-то ненастоящий!»

Такая погоня за призраками продолжалась больше года, но не давала совершенно никаких результатов. Тогда полицейские решили зайти с другой стороны и попытаться привлечь к ответственности самого владельца помещения. Чтобы доказать его причастность к организации игорной деятельности, в октябре 2016 года полицейские разработали целую спецоперацию.

- По плану я должен был позвонить владельцу и порасспрашивать о том, кто сейчас находится в ресторане, сможет ли кто-то из собственников встретить нас. Из нашего разговора владелец должен был понять, что у нас готовится очередная проверка, - объясняет участковый. - Если бы в игорном заведении после этого действительно начали заметать следы, то причастность владельца можно было бы считать доказанной. Так и получилось в итоге.

Экспертиза подтвердила, что подпись Андрея Груздева была подделана.Фото: Из личного архива героя публикации

По результатам этой спецоперации Андрей Груздев написал рапорт - как проводили, кто участвовал, что ответил владелец… Правда, сверху вновь пришел уже привычный отказ в возбуждении уголовного дела. Неизвестно, сколько бы еще процветал игорный бизнес в Семенове, если бы на него не обратили внимание в областной прокуратуре.

- Сразу после этого было возбуждено уголовное дело по факту организации игорной деятельности в Семенове, - вспоминает полицейский. - Да только на скамье подсудимых вместе с организаторами оказался и я. Меня обвинили в превышении должностных полномочий - якобы я самовольно предупредил их о проведении полицейской операции в ресторане. То, что это было частью плана, никто и словом не обмолвился. А вместо моего рукописного рапорта в деле появился совсем другой - уже набранный на компьютере. В нем говорилось, что никаких нарушений в результате проверки не обнаружено.

Как утверждалось в материалах уголовного дела, именно на основании этого рапорта и было отказано в возбуждении уголовного дела. А сам участковый оказался едва ли не главным укрывателем игорного бизнеса в Семенове.

- В октябре 2017 года данный сотрудник был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Прокурорская дружба

Как ни старался Андрей Груздев доказать, что рапорт в его уголовном деле поддельный, а сам он неоднократно ходатайствовал о возбуждении уголовного дела в отношении тех самых представителей игорного бизнеса, убедить судью ему не удалось. Более того, служители Фемиды даже отказали в проведении почерковедческой экспертизы вновь появившегося рапорта. Уже после вынесения приговора Андрей сам заказал экспертизу данного документа и получил вполне ожидаемый для себя результат, который и собирается использовать при обжаловании в Нижегородском областном суде.

- Подпись от имени Груздева А. А. на копии рапорта от 10.10.2016 выполнена не Груздевым Андреем Александровичем, образцы подписей которого представлены для сравнения, а другим лицом с подражанием какой-то подлинной подписи Груздева А. А., - говорится в заключении эксперта.

Пока сам бывший участковый бегает по инстанциям, пытаясь доказать свою правоту, его бывшие сослуживцы и простые жители города организовали целую кампанию в его поддержку: в городе идет сбор подписей, в местных газетах одна за другой выходят публикации. Когда началась вся эта шумиха, на просторах интернета появилась информация о тесной дружбе организаторов игорного бизнеса с представителями районной прокуратуры.

Фотография организатора игорного бизнеса с помощниками прокурора наделала немало шума в интернете.Фото: Предоставлено героем публикации

- Нам предоставили фотографию, на которой два помощника прокурора сидят чуть ли не в обнимку с владельцем этого игорного заведения, - рассказывает бывший сослуживец Андрея Владислав Гладков. - Тогда-то мы и поняли, почему все это время полиции отказывали в возбуждении уголовного дела, а потом самого Андрея сделали стрелочником. Как потом подтвердили горожане, их то и дело видели вместе.

Разумеется, после обнародования этой информации в прокуратуре была проведена внутренняя проверка. Однако на положение самого Андрея она мало как повлияла.

- Сотрудники городской прокуратуры допустили нарушения кодекса этики прокурорского работника, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. - В настоящее время один из них уволен из органов прокуратуры, в отношении второго материал направлен по месту его службы в прокуратуру другого субъекта Российской Федерации для принятия решения в порядке компетенции.

Что касается самого семеновского казино, то игровые автоматы оттуда действительно исчезли. Только вот надолго ли...

- Организатору игорного бизнеса был назначен штраф сто тысяч рублей, - рассказывает Андрей Груздев. - 20 игровых автоматов действительно были уничтожены сотрудниками следственного комитета. Остальные 50 - 60 единиц просто увезли в неизвестном направлении. Поговаривают, что они попросту перекочевали в Городец. Так что можно ожидать, что там теперь появится следующая игорная зона.