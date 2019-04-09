Маньяки, бензопилы и электрошокеры: как выбрать безопасный квест

Не так давно в Нижнем Новгороде разгорелся скандал из-за популярного нынче развлечения – квеструма. Восьмилетний мальчик две ночи не мог уснуть после прохождения страшного квеста «Тень маньяка» (сейчас он называется «Время расследования»). Чтобы справиться со своим страхом, ребенку пришлось обращаться за помощью к специалистам, а его разъяренная мама подала в прокуратуру заявление с требованием проверить организаторов квеста.

Проверка показала, что квест был предназначен для детей старше 12 лет, но на самом деле к его прохождению нередко допускались дети младше установленного возраста. В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности – запретили проводить квест в течение 60 суток.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила выяснить, как выбрать безопасный квест и куда можно безбоязненно отправить команду детей, а какие квесты актуальны исключительно для взрослых.

В основном все квеструмы можно разделить на логические и страшные (последние обычно представляют собой перформансы, то есть подразумевают участие актеров). И проблемы, конечно, чаще всего возникают именно с такими квестами-спектаклями.

- У нас в сети практически все квесты – семейного формата, задания там несложные, они не требуют каких-то особых знаний или навыков, поэтому на них часто ходят с детьми. Но есть и страшный квест-перформанс – на тему известного фильма ужасов «Хостел». На него мы детей не пускаем. Если случается так, что родители, не вникнув, забронировали для детей страшный квест, или дети сами себе забронировали, такое тоже нередко случается, у нас строго-настрого запрещено пускать детей младше 16 лет на страшные квесты. Даже с сопровождением родителей, - отмечает владелец сети реалити-квестов «Ловушка» в Нижнем Новгороде Александр Налетов.

Маньяки, бензопилы и электрошокеры: как выбрать безопасный квестФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В некоторых квестах продолжают применять электрошокеры и, например, бензопилы, но большинство уже отказалось от их использования. Хотя вреда они, по идее, причинить не могут.

- В шокерах минимальный заряд, так что это больше пугает, чем наносит реальный вред. Бензопилы работают без цепи или с заглушками, поэтому опасности, по сути, тоже не представляют. Хотя теоретически и пустой шиной можно кого-то задеть. Или сам игрок, испугавшись, сделает неловкое движение и заденет пилу. Поэтому мы вообще убрали подобные штуки из наших квестов, - объясняет Александр Налетов.

Во время прохождения квеста за командой постоянно следят операторы. Они могут подсказать команде, что делать, а также выпустить одного или всех игроков по их просьбе.

Все квесты должны регулярно проверяться различными инспекциями. Например, пожарная инспекция проверяет наличие запасных выходов, инструктаж персонала и многое другое. Если вдруг пожарная сигнализация срабатывает, когда люди находятся запертые в комнате, квест отключается и все электрозамки автоматически открываются.

Итак, как же выбрать безопасный квест:

- В первую очередь, конечно, нужно обращать внимание на возрастное ограничение. Родителям нужно прежде всего самим позаботиться о безопасности своих детей.

- Почитайте отзывы на агрегаторах квестов – например, на «Мире квестов». Там же, кстати, стоит обратить внимание на рейтинг квестов.

- Все электроприборы и провода, которых хотя бы теоретически может коснуться игрок, должны иметь напряжение не более 12V.

- В квеструме не должно быть никаких острых предметов: ножей, лезвий, пил и тому подобного. Если по сценарию без них никак не обойтись, значит, они должны быть затуплены, чтобы об них невозможно было пораниться.

- В каждой комнате должны быть «тревожная кнопка», с помощью которой вы в любой момент можете попросить организаторов прекратить квест и выпустить вас.