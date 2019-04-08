Нижегородская «училка» отчитала телеведущих за неправильное произношение числительных

Новый выпуск шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ» посвящен числительным, с которыми, по мнению нижегородского блогера Татьяны Гартман, у россиян большие проблемы.

Новый выпуск шоу на YouTube-канале "Училка vs ТВ".Нижегородка Татьяна Гартман основательно взялась за числительные.

- Слушая окружающих, у меня создалось впечатление, что одну школьную тему дружно прогуляла вся страна и продолжает прогуливать. Тема эта «Числительные», - начала «училка». - Чаще всего возникают проблемы при склонении числительных. В программе «Жизнь других» на Первом канале - постоянно.

«Мы и дома тратим что-то около шестиста», «Аренда квартир в Венеции от пятиста до двух тысяч евро», - произнесли герои передачи. Аналогичные ошибки допускают и в других телевизионных программах: «Родители для своих чад покупают билеты в первый ряд. Стоимость от трехсот до пятиста рублей».

- Давайте просклоняем одно числительное. Например, пятьсот. Главное, что нужно запомнить, - формы «пятиста» не существует, - настаивает «училка». - Именительный падеж - пятьсот, родительный - пятисот, дательный - пятьсот, винительный - пятьсот, творительный - пятьюстами, предложный - о пятистах.

При этом, как показывает практика, нередко журналистам не по силам образовать предложный падеж.

- Сам мошенник гуляет на украденные деньги женщины, которые называл своей родной сестрой. Мы нашли его в четырехсот километрах от той деревни, где живет Светлана, - заявил ведущий «России-1» Андрей Малахов.

«Училка» напоминает, что правильно не «в четырехсот километрах», а «в четырехстах».

- К склонению мы еще вернемся, а пока обратим внимание на собирательные числительные, которые обобщают несколько объектов - двое, трое, пятеро. Они сочетаются не со всеми словами, - пояснила Татьяна Гартман. - Например, их нельзя употреблять с существительными женского рода. А Дмитрий Киселев об этом, видимо, забыл.

- В семье у него осталось трое дочерей… - выдал ведущий канала «Россия-1».

Однако правильно говорить надо «три», а не «трое». Зато собирательные числительные отлично сочетаются с лицами мужского пола, например, трое парней, семеро козлят, двое ножниц. А со словами женского рода употребляют только одно особенно собирательное числительное - обе женщины в обеих странах.

Не забыла учительница русского языка и о дробных числительных.

- Первого февраля этого года пособие ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми вырастет на четыре целых и три десятые процента, - сказала ведущая новостей на «России-24».

Но, как известно, в дробных числительных есть целая часть и дробная и союз «и» между ними не ставится. У дробной же части есть числитель и знаменатель. Числитель склоняется как обычное количественное числительное: три, трех, тремя, а в знаменателе - порядковые числительные, в которых почти всегда родительный падеж: именительный - четыре целых три десятых, родительный - четырех целых трех десятых, дательный - четырем целым трем десятым, винительный - четыре целых три десятых, творительный - четырьмя целыми тремя десятыми, предложный - о четырех целых трех десятых.

- Теперь давайте разберемся, как правильно произносить числительные в сочетании со словом «год», - сказала блогер.

- С тех пор, как в одна тысяча пятьсот пятьдесят третьем году к этим берегам пристал корабль… - произнес ведущий программы «Дороги России» Андрей Леонтьев.

«Училка» разъяснила, что если речь об одной тысяче, то произносить слово «одна» не надо! То есть правильно: в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Но если тысяч две и более, это совсем другое дело. Есть год двухтысячный, затем идет две тысячи первый, две тысячи второй год и так далее. Ну и не стоит забывать, что при произношении года, склонять надо лишь последнее слово: две тысячи девятый год.